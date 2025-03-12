400-килограммовый дельфин запрыгнул в лодку с рыбаками

Возвращать его в океан пришлось с помощью трактора.

В Новой Зеландии 400-килограммовый дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам. Об этом пишет News4jax.

Мужчина по имени Дин Харрисон вышел в открытое море на своей моторной лодке, чтобы немного порыбачить с друзьями. Приятели бросили якорь и стали ловить рыбу недалеко от залива Мотукокако. Вскоре они заметили рядом стаю афалин, которые играли у берега.

Сначала рыбаки заметили черную тень, а затем услышали грохот — животное длиной почти четыре метра обрушилось на палубу. Испуганный дельфин начал биться о пол, задел одного из друзей и повредил носовую часть транспорта.

Придя в себя, рыбаки попытались сбросить афалину обратно в залив, но не смогли из-за ее веса. Тогда они позвонили в Агентство по охране природы и направились к причалу, где их уже ждали специалисты. По пути приятели прикрывали дельфина от солнца полотенцами и поливали водой.

На берегу их встретили рабочие — представители народа маори. Они помолились за дельфина, а затем с помощью трактора вернули его в океан. Дельфина прозвали Тоху, что в переводе с языка маори означает «знак». Впечатлившись случившейся историей, Дин Харрисон решил дать такое имя своей лодке.

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