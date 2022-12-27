5 малоизвестных примеров женщин-лидеров в истории

Мы знаем немало достойных женщин, которые в разные эпохи возглавляли народы или армии. Однако не Жанной Д'Арк единой! Рассказываем несколько интересных фактов о женщинах, которые не побоялись взять дело в свои руки и сыграли немаловажную роль в истории.

1 Кинана, македонская воительница

Амазонка с копьем. Скульптура перед входом на Виллу Штюка. Мюнхен, Бавария, Германия.

(около 358 – 320 годов до н.э.)

Сводная сестра Александра Македонского Кинана заслужила репутацию талантливого военачальника совсем юной – ей не было и 20. Кинана командовала македонскими войсками и, скорее всего, сражалась верхом на лошади. Живший во II веке н. э. историк Полиэн приписывает Кинане победу над целой армией и – победу над предводительницей этой армии в рукопашном бою.

2 Ласкарина Бубулина, греческая военачальница

Бубулина на полотне неизвестного художника Фото: Wikimedia Commons

(1771–1825)

Судовладелица и греческая националистка Бубулина тайно заказала постройку боевого корабля, собрала свой флот, а затем командовала им в войне за независимость от Османской империи. Примечательно, что восемнадцатипушечный корвет «Агамемнон», где она впервые подняла национальный флаг Греции, Бубулина построила за свой счет.

После успешной атаки на один из ключевых портов османцев бойцы прозвали ее Капитаниса, леди Капитан.

Скрываясь от османских властей, она несколько месяцев жила в Крыму. В России высоко оценили её мужество — император Александр I присвоил Бубулине звание адмирала Российского флота и даровал монгольский меч в качестве признания заслуг. Таким образом, она стала первой в истории женщиной-адмиралом Российского флота.

Бубулина на русском лубке XIX века

3 Накано Такэко, японский самурай

Фотография Накано Такэко

(1847–1868)

В середине XIX века в Японии ещё существовало целое сословие самураев (своего распада оно достигнет к концу века). Одной из них была Накано Такэко – командир 30 женщин-самураев, которых называли «женской армией». Они сражались против солдат империи на севере Японии. Такэко и ее войска использовали мечи, а также нагината – холодное оружие с длинной рукоятью, против солдат, вооруженных пистолетами. Нагинатой Накано владела виртуозно.

Японка погибла во время защиты замка Айдзу-Вакамацу в войне Босин. Умирая, Такэко попросила отрезать и захоронить понадежнее ее голову, чтобы ни один враг не смог сделать из нее трофей.

Статуя Накано Такэко в Японии

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4 Джойс Банда, первая женщина-президент Малави

Фото: Wikimedia Commons

В 2012 году Джойс Банда стала первой женщиной-президентом Малави. До того как в 2009 году ее избрали вице-президентом, Банда занимала посты министра по гендерным вопросам, охране детства и социальному обеспечению и министра иностранных дел. А позже – после скоропостижной смерти своего предшественника – Джойс взяла бразды правления на себя и руководила страной с 2012-го по 2014 год.

Она добилась успеха, хотя не имела в своем распоряжении ни организационной инфраструктуры, на которую могла бы опереться, ни семейных связей, ни денег. К тому же в ее стране, одной из беднейших в Африке, нет парламентской квоты для женщин. В Малави, зажатой между Замбией, Танзанией и Мозамбиком, живет почти 18 миллионов человек.

В 2006 году на посту министра по гендерным вопросам Банда добилась принятия закона о домашнем насилии, а во время ее президентства в Малави был подписан Акт о гендерном равенстве.

За два года, которые она занимала высший пост, в стране снизилась материнская смертность при родах. Она заручилась поддержкой вождей-мужчин, убедив их пропагандировать родовспоможение по всем правилам медицинской науки (а не домашние роды). Это, подчеркивает Джойс, пример того, как феминизм, действующий внутри традиционной культуры и при поддержке мужчин, меняет общепринятые нормы.

5 Тереза Качиндамото, верховный вождь африканского народа нгони

Фото: Wikimedia Commons

Тереза Качиндамото – ещё одна африканская правительница в той же Малави, но рангом пониже – она является верховным вождём одной из народностей. Должность перешла ей по наследству после смерти отца в 2003 году.

За это время верховный вождь Качиндамото аннулировала около 3500 ранних браков с несовершеннолетними и отправила бывших жен в школу. Кроме того, она запретила ритуал инициации для девочек, вступивших в период полового созревания, во время которого их лишали девственности случайные незнакомцы.

Качиндамото запретила детские браки и стала отправлять выданных замуж девочек обратно в школу еще задолго до того, как в 2015 году законодательно разрешенный возраст вступления в брак в Малави подняли с 15 до 18 лет. В 2017-м соответствующая поправка была внесена и в конституцию страны.

Поначалу, вспоминает Качиндамото, люди не хотели ее слушать. Тогда она организовала музыкальную группу, которая ездила с концертами по деревням. Селяне собирались на концерт, и тут-то Качиндамото обращалась к ним с речью, убеждая отказаться от детских браков и ритуалов инициации.

Впоследствии она заставила работать несколько местных законов против этих традиций на подведомственной ей территории и показательно сняла с должностей вождей-мужчин, не желавших отказываться от них. Одновременно Тереза назначила на руководящие посты две сотни женщин.

«Акашинга» – отряд женщин-рейнджеров в Африке «Акашинга» – «отважные» на южноафриканском языке шона. Так называется исключительно женское подразделение некоммерческого Международного Фонда по борьбе с браконьерством. Женщины патрулируют заповедные территории, граничащие с десятками африканских общин, где часто случаются конфликты с животными. Когда команду формировали, было решено принимать туда женщин, перенесших травму: сирот, больных СПИДом, жертв сексуального или домашнего насилия. Организаторы решили: кто может защитить животных, страдающих от насилия, лучше, чем женщины, побывавшие в критической ситуации? И это сработало.

Сильные и волевые женщины среди нас. Они обмениваются знаниями и опытом. Присоединяйтесь!

Редакция Russian Traveler поздравляет всех читательниц с наступающим Новым годом! Желаем в грядущем 2023 достижения всех намеченных целей, упорства и новых свершений. И напоминаем, что знания и толерантное общение – бесконечный источник развития. Почерпнуть из него можно вместе с сообществом женщин-лидеров мнений в самых разных сферах, которые объединились в проекте Soft Law.

Организаторы называют свой проект socializing startup. Soft Law – это коммуникационная платформа, объединяющая женщин юридической профессии и направленная на развитие диалога юристов с другими деловыми сообществами, представителями науки и творческих профессий.

Членство в клубе (кстати, оно бесплатное) дает прекрасную возможность общения в кругу профессионалов своего дела, лидеров мнений и людей, умеющих дружить; позволяет получить доступ к закрытым материалам, в приоритетном порядке и на специальных условиях участвовать в мероприятиях, проводимых сообществом, а также воспользоваться эксклюзивными предложениями партнеров клуба.

Евгения Червец основательница проекта, адвокат, управляющий партнер Московского офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис» Коммуникация между людьми приобретает сейчас как никогда важное значение. Умение рассказать о себе и выслушать собеседника, готовность заводить друзей и устанавливать партнёрские связи, желание делиться идеями и оказывать поддержку – вот те ценности, которые положены в основу клуба Soft Law Community.

Одним из первых проектов Soft Law стало «Soft-Наставничество». Специалисты в своей сфере, драйверы, личности с уникальным жизненным опытом и лидерскими качествами, – пять менторов, готовых делиться идеями и помогать в их реализации, выбрали пять менти, желающих развиваться, перенимать опыт и знания.

Команда наставников обещает не просто рассказать о своих достижениях, но разобрать слагаемые, из которых складывается путь к поставленным целям.