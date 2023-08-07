5 полезных вещей, которыми можно порадовать себя или близких

В преддверии осени собрали подборку нужных вещей – для всех, кто отправляется на учебу или с головой ныряет в работу после сезона каникул и отпусков.

Чтобы расслабиться

Компактный массажер для мышц Beurer MG 185

Интенсивный и расслабляющий массаж триггерных точек для снятия напряжения поможет тем, кто часами напролет, не разминаясь, сидит за столом на уроках, лекциях или в офисе – а также тем, кто активно занимается спортом и сталкивается с нагрузкой на различные группы мышц. Beurer MG 185 подходит не только для отдельных зон, его можно использовать для всего тела. Для этого в комплекте есть пять насадок, три массажные программы и девять уровней интенсивности.

Массажером Beurer удобно пользоваться благодаря эргономичному корпусу в форме пистолета, а нескользящая ручка позволяет просто и комфортно сделать массаж даже самостоятельно. Прибор можно брать с собой на тренировки, в поездки и путешествия – сеанс массажа будет ждать вас в удобное время и в любом месте.

Благодаря мощному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки. Для удобного управления предусмотрен сенсорный светодиодный дисплей, а для практичного хранения и транспортировки – специальный кейс. Кстати, немецкий бренд Beurer на рынке уже больше ста лет – доверять можно без опаски.

Чтобы не забывать про улыбку

Щетка с монопочуком PETB 0701 ТС от Polaris

Основным средством ухода за зубами у нас остается зубная щетка. Но теперь гораздо удобнее (и часто эффективнее) использовать не простую, а электрическую щетку – и позволить гаджету сделать все за себя (особенно ранним сонным утром или вечером после изматывающего дня). К тому же это обеспечит чистку зубов на профессиональном уровне.

Также стоматологи рекомендуют использовать щетку с монопучком, чтобы пройти все неровные зоны и область вдоль десен, где формируются камни. Например, тут подойдет щетка PETB 0701 TC, которую Polaris создал и запатентовал. Щетка одобрена Стоматологической Ассоциацией России. Она имеет три насадки: монопучковую, насадку со щетиной средней жесткости, подходящую большинству, и насадку с мягкой щетиной для чувствительных зубов и десен. Монопучковая насадка выглядит как небольшая круглая щетка и способна деликатно очистить всю ротовую полость.

Монопучковая насадка, по мнению стоматологов, лучше проникает в труднодоступные места: такой щеткой удобнее ухаживать за брекетами, ретейнерами и имплантами.

Чтобы работать и отдыхать

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Ноутбук HUAWEI MateBook D16

Давно прошли те времена, когда учиться или работать можно было без верного гаджета под рукой. Сейчас ноутбуки необходимы для выполнения домашних заданий, написания курсовых бессонными ночами и конспектов лекций сонными утрами, а уж для работы – и подавно. В этом деле идеальным помощником станет обновленный ноутбук HUAWEI MateBook D16, с которым можно провести рабочую конференцию или сыграть в любимые игры.

Устройство обладает 16-дюймовым безрамочным экраном FullView, а также практически невесомым для своих габаритов весом – всего 1,7 кг. В отличие от версии прошлого года, ноутбук получил процессор Intel® Core™ серии H 13-го поколения. HUAWEI MateBook D16 также обладает адаптером питания 65 Вт с поддержкой технологии HUAWEI SuperCharge, что позволяет быстро зарядить устройство, где бы вы ни были.

Помимо этого, работать, учиться или смотреть любимый сериал с максимальным комфортом в любых условиях становится возможно благодаря нескольким новым интеллектуальным функциям – можно будет подключаться к другим устройствам экосистемы Huawei для удобной совместной работы, а также устраивать видеоконференции, полагаясь на умные алгоритмы, которые позволят не беспокоиться о посторонних звуках и случайных предметах на фоне, а также поможет оставаться в центре внимания во время онлайн-выступлений.

Кроме того, HUAWEI MateBook D16 обладает режимом SuperTurbo, который в реальном времени анализирует, распределяет и оптимизирует ресурсы ноутбука для плавности работы и максимально высокой производительности. А антенна HUAWEI Metaline обеспечивает беспроводное подключение даже на большом расстоянии – до 270 метров. Даже в случае слабого сигнала и перегруженной сети пользователи могут быть уверены в стабильном подключении.

Чтобы эффективно справляться со всеми повседневными задачами

Смартфон TECNO POVA 5

Помнится, когда-то мы не могли представить, что блокнот, телефон, калькулятор, словарь и другие полезные вещи будут умещаться у нас в кармане. А сейчас практически не выпускаем из рук смартфон. Причем в идеале каждому нужен такой гаджет, который будет верным помощником в разных жизненных сценариях — на работе и в учебе, во время отдыха и путешествий, для развлечений и саморазвития. Недавно бренд TECNO представил обновление своей популярной линейки POVA — смартфон TECNO POVA 5, который выделяется отличным балансом характеристик для всех этих задач.

Сверхъемкий аккумулятор 6000 мАч с умной зарядкой 45 Вт и функцией реверсивной зарядки, а также большой экран 6.8" со сверхчетким разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечат идеальное решение любых задач — от современных игр и просмотра видео до классических звонков и общения в социальных сетях.

POVA 5 также оснащен процессором MediaTek Helio G99, который прошел проверку временем и зарекомендовал себя как один из самых производительных и надежных процессоров для мобильных устройств.

Чтобы чувствовать себя стильно и комфортно

Коллекция одежды для учебной осени в ТВОЕ

Готовиться к новому осеннему сезону гораздо приятнее и интереснее, если приобрести такую одежду для учебы, которая вдохновит на новые образы и сочетания. Бренд одежды ТВОЕ подготовил универсальный классический дроп для подростков и молодежи (но подойдет он и тем, кто с ностальгией вспоминает «школьные годы чудесные»): в нем будет комфортно с утра отправиться на пары, а вечером пойти с друзьями в кафе или на концерт.

В коллекции представлено множество позиций: от приталенных платьев, классических брюк, удлиненных и мини юбок, свитеров, жилетов, водолазок с актуальными вырезами до спортивных топов, джоггеров, оверсайз свитшотов и толстовок со стразами.

Цветовая гамма линейки включает как классические цвета — черный, белый, бежевый и серый, так и акцентные — розовый, голубой, красный, синий, бордовый и хаки. Среди принтов в коллекции можно найти клетку, вертикальную и горизонтальную полоску, ромбы, а также графичные надписи.

В линейке представлены черные кеды и лоферы для прогулок на свежем воздухе, длинные носочки и гольфы к ним, а также куртки в приглушенных оттенках, которые согреют в прохладный осенний день.