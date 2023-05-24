53-летний мужчина простоял в планке почти 10 часов. Это рекорд

Житель Чехии попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Планка – это статическое упражнение в упоре лежа. При правильном выполнении оно помогает укрепить мышцы рук, спины и кора. Хотя упражнение может показаться простым, всего минута в планке сжигает до 20 калорий. Неподготовленным людям не рекомендуется стоять в планке дольше пяти минут подряд. А теперь представьте, что вы остаетесь в таком положении дольше, чем длится рабочий день...

53-летний житель Чехии Йозеф Салек установил новый мировой рекорд по самой долгой планке с результатом в 9 часов 38 минут 47 секунд. Ранее рекорд принадлежал австралийцу Дэниелу Скали со временем 9 часов 30 минут 1 секунда.

Рекордная попытка Йоски Фото: Jakub Janecek

Йозеф – терапевт, лектор и тренер по личному развитию, более известный как Йоска – принял вызов на фестивале AVATAR в Пльзене 20 мая.

История Йоски вдохновляет: в какой-то момент он полностью пересмотрел свою философию жизни. Он говорит, что вел нездоровый образ жизни со множеством излишеств, пока не переосмыслил все – к этому привели несколько месяцев в тюрьме из-за ошибки.

«Пять лет назад у меня было 15 килограммов лишнего веса, я любил алкоголь и сигареты. Но определенный момент, изменивший жизнь, привел меня к этой трансформации, поэтому я хочу подарить миру знание, что независимо от вашего возраста вы можете просто меняться, чтобы чувствовать себя счастливее, жизнерадостнее и здоровее. Этот посыл я хотел распространить, побив рекорд», – Йозеф Салек.

Четыре года назад мужчина отправился на Шри-Ланку, но его задержали на паспортном контроле в ОАЭ из-за ошибки в идентификации. В результате он провел несколько месяцев в тюрьме, где изо всех сил старался сохранять позитивный настрой, занимаясь спортом и придерживаясь строгого режима дисциплины. Он также записал свою историю, чтобы скоротать время до освобождения.

Несмотря на все это, он говорит: «Сегодня я счастливый человек. Я благодарен за то, что пережил и успел, ведь сегодня это может многих вдохновить и убедить, что можно преодолеть любое неприятное обстоятельство и раздвинуть физические и ментальные границы за горизонты нашего воображения».

По его словам, благодаря жизненному уроку ему удалось преодолеть боль и побить рекорд по стойке в планке. Толпа зрителей поддерживала его во время рекордной попытки, периодически развлекая песнями и музыкальными номерами, пока он стоял на вершине приподнятой платформы.

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Достижение зафиксировал судья Книги рекордов Гиннеса Джек Брокбэнк. Он сказал, что Йоска провел первые несколько часов относительно легко, но напряжение начало проявляться на его лице примерно через семь часов. Однако ему удалось пройти через это и побить рекорд.

«Этот титул в Книге рекордов Гиннесса – экстремальный подвиг как физической, так и умственной выносливости», – Джек Брокбэнк.

Тренер по фитнесу Давид Маршалек, находившийся рядом с Йоской во время рекордной попытки, рассказал, что они работают вместе уже год. По его словам, у Йоски есть некоторые проблемы со здоровьем, в том числе боли в спине, а это означает, что им пришлось адаптировать новую технику для его положения планки, чтобы он не травмировался.

Йозеф Салек

«Я чувствовал себя готовым морально, а не физически, потому что моя самая длинная непрерывная тренировка длилась три с половиной часа, и у меня были серьезные осложнения, когда я пытался растянуть время, оставаясь в положении планки. Я знал, что в моем случае дело не в требовательности к физической подготовке, а скорее в овладении процессом в моем мышлении.

Моей любимой ментальной техникой, которую я использовал во время самой длинной планки, было принятие. Когда вы принимаете сложность упражнения вместе с тем фактом, что жизнь состоит не только из приятных и легких вещей, но и из неприятных элементов», – говорит Салек.

Вручение сертификата о рекорде Фото: Guinness World Records

«Конечно, были критические моменты. Наиболее сложно было между седьмым и восьмым часом. У меня началось сильное головокружение, сильные боли, но у меня также была вера, и люди верили в меня, и эти сильные чувства смешались воедино и помогли мне завершить задачу успешно», – сказал Салек.

В момент побития рекорда толпа радостно приветствовала его и забрызгала шампанским. Йоска простоял в планке еще восемь минут, а затем опустился на колено, чтобы через несколько мгновений получить сертификат о рекорде из рук судьи.