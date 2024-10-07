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60-летний турист почти сутки бродил по лесам и скалам Франции

Фото: Jesús Pérez Pacheco / Flickr

Конк, Аверон

Путешественник из Англии был объявлен пропавшим без вести на юге Франции 1 октября. К счастью, его обнаружили живым после 20 часов поисков.

Британский турист исчез в лесах французской коммуны Конк в департаменте Аверон, поделилось местное издание Centre Presse Aveyron. 

Сообщается, что 60-летний мужчина отправился на прогулку по крутому склону днём 1 октября и пропал без вести. Спустя некоторое время его семья забила тревогу и обратилась в полицию. Около десяти жандармов и спасателей искали путешественника вплоть до 22:30, пока район не накрыла густая тьма, прервав поисковую операцию. 

Однако уже утром в среду 2 октября поиски возобновились. К счастью, туриста удалось обнаружить в Авероне живым. Что именно случилось с мужчиной неизвестно – сообщается, что его нашли поздно утром вблизи скал, прилегающих к городу.

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