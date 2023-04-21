7 неожиданных фактов про аллергию

Пришла весна! Но если для одних это долгожданная пора обновления, тепла и солнца, то другие ждут разгара весны с неохотой – ведь наступит пора цветения, а оно приведет с собой обострение аллергии. Собрали любопытные факты про аллергию на цветение и не только.

1 Треть населения планеты страдает от аллергических заболеваний

И с каждым годом этот показатель растет. Так, 2018 год ВОЗ даже назвала годом пандемии аллергии. Широкая распространенность (от 30-60% в популяции) аллергических заболеваний превратила аллергию в мировую медико-социальную проблему.

По данным ВОЗ, примерно каждый третий житель планеты страдает аллергическим ринитом и каждый десятый – бронхиальной астмой.

2 У некоторых людей есть аллергия на холод

И она может быть довольно острой. Так, выход из горячего душа на прохладный воздух едва не стоил жизни 34-летнему жителю Колорадо, у которого развилась серьезная аллергическая реакция на низкую температуру. Мужчину обнаружили на полу в ванной члены его семьи. Он отчаянно пытался вздохнуть, а на его коже развилась аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы.

Раньше он уже переживал крапивницу как реакцию на холод, но она еще ни разу не протекала в виде анафилактического шока. Эти эпизоды начались после того, как он переехал в Колорадо из Микронезии с тропическим климатом.

Врачи оказали ему необходимую помощь и диагностировали у пациента холодовую крапивницу – аллергическую реакцию кожи после воздействия низких температур, в том числе холодного воздуха или холодной воды. У людей также могут развиться подобные симптомы после употребления холодной еды или напитков.

Холодовая аллергия плохо изучена из-за чрезвычайного редкого распространения. Известно, что в некоторых случаях она может передаваться по наследству. Также это заболевание может быть связано с проникновением в организм вирусной инфекции или быть одним из симптомов рака.

3 Изменения климата усугубляют аллергию

Эксперты сделали вывод, что количество пыльцы самых распространенных растений-аллергенов с каждым годом увеличивается и сам период цветения становится длиннее.

Виной этому воздействие человека на окружающую среду, из-за которого климат на нашей планете меняется. Уничтожение лесов, гигантские масштабы химических производств, рост населения и другие последствия жизнедеятельности человека оказывают на него пагубное влияние. Из-за большого количества выбросов и концентрации углекислого газа в атмосфере происходит повышение среднегодовой температуры. В результате нарушается сезонность природы — весна и лето становятся длиннее. CO 2 не только стимулирует растения вырабатывать больше пыльцы, но и увеличивает в ней концентрацию аллергенных пептидов. Получается, что углекислый газ делает пыльцу более аллергенной, усиливая ее активность и живучесть.

По прогнозам ученых, из-за потепления климата и увеличения концентрации углекислого газа количество пыльцы через 20 лет увеличится почти в два раза.

Как бороться с аллергией? Какими бы неприятными ни были проявления аллергии, важно помнить, что с ними можно бороться. Здоровый образ жизни, современные антигистаминные средства и климатическая техника для дома помогут облегчить симптомы этого заболевания. Климатические системы acerpure — настоящий мастхэв для вашего дома и спасут от обострения аллергии на цветение, шерсть, пыль и не только. Они способны практически полностью очистить воздух в помещении от пыли, бактерий, аллергенов, выхлопных газов и других вредных для здоровья веществ, попавших в дом с улицы или накопившихся в процессе жизнедеятельности. За очистку отвечает многоступенчатая система фильтров, которая поэтапно устраняет из воздуха все лишнее. Сначала фильтруется пыль, частицы шерсти животных и прочие «крупные» загрязнения, а затем начинает работать четырехслойный HEPA-фильтр, который выполняет тонкую очистку воздуха. Он способен задерживать невидимые глазу загрязнения: химические испарения, мелкодисперсную пыль, пыльцу растений, формальдегиды, никотин, бактерии и даже вирусы.

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4 Аллергию можно получить вместе с донорским органом

О возможной передаче аллергии вместе с донорскими органами ученые догадывались давно, но доказать это удалось только сейчас - на примере пациента, получившего костный мозг от своей сестры, имеющей аллергию на киви. Это редкое заболевание, имеющее схожие симптомы с аллергией на любые фрукты с высоким содержанием витамина С. Мужчина получил часть костного мозга в рамках лечения лейкемии.

Никаких необычных последствий не наблюдалось до момента, пока тот не съел киви: у него незамедлительно началась аллергическая реакция, включающая покалывание губ и отек ротовой полости. Врачи решили выяснить механизм возникновения этой аллергии, ранее у пациента не наблюдавшейся. Они выделили в его крови клетки, показавшие реакцию на киви, и убедились, что именно эти клетки производились костным мозгом, полученным от сестры-аллергика.

5 У мужчин может быть аллергия на собственный оргазм

Учёные в США успели выявить несколько десятков случаев того, что называют синдромом посторгазмической болезни (POIS). Они считают, что причиной мужских страданий является аллергическая или аутоиммунная реакция на собственную сперму. Многим пациентам, которым диагностировали такую аллергию, долгое время приходилось отказываться от половых контактов, но позже врачи выявили, что симптомы можно свести практически к нулю благодаря непопулярному антигистаминному препарату.

Симптомы посторгазмической болезни (POIS) включают гриппоподобные симптомы – лихорадку, кашель, чихание, мышечную слабость, а также проблемы с речью, концентрацией внимания и памятью. По словам врачей, проблемы могут продолжаться от двух дней до недели после эякуляции.

6 В поллинозе долгое время винили сено

Мы-то знаем, что поллиноз – это неадекватная реакция организма на содержащиеся в пыльце белки, которые он принимает за враждебное вторжение типа вируса. Но в XIX веке в неприятных симптомах, начинающихся в сезон цветения, люди винили свежескошенное сено. Отсюда пошло и название заболевания – сенная лихорадка. Позже страдавший от сезонной аллергии английский врач Джон Босток засомневался в том, что злодеем стоит считать именно сено. Он описал симптомы аллергического ринита – но списал их на простуду, которая усугубляется летней жарой.

Истинную причину поллиноза установил в 1859 году другой англичанин, Чарльз Блэкли, чихавший от мятлика. Он понял, что симптомы в большинстве случаев вызывает не сено, а пыльца, способная подниматься в воздух и долго там оставаться.

Однако о роли иммунной системы в развитии аллергической реакции он не догадался, считая, что неприятные симптомы вызывают токсины, содержащиеся в пыльце. Термин «аллергия» предложил в 1906 году австрийский педиатр Клеменс фон Пирке, а гистамин, вызывающий насморк и слезы, открыл несколькими годами позже англичанин Генри Дейл, лауреат Нобелевской премии по физиологии.

7 В квартире спрятаться от аллергии не так просто

В пору цветения и вообще любого обострения аллергии дом становится самым безопасным местом. Но не до конца: воздух в квартире может быть даже более загрязненным, чем на улице, вызывая респираторные заболевания, а низкая влажность в помещениях, характерная для зимы, усугубляет проблему. Во-первых, все обычные загрязнители проникают с улицы в квартиру. Более того, загрязненность воздуха в квартире может в 2–5 раз превышать уличную, потому что в домах есть еще и свои, бытовые поллютанты. Это углекислый газ, пыль (древесная, шерстяная и не только) и множество разных мелкодисперсных частиц.

Обезопасить себя помогут современные приборы, которые осуществляют контроль за воздухом в квартире и сами подбирают программу очистки и увлажнения воздуха по результатам анализа его качества. Так, стильный очиститель воздуха acerpure cool удерживает до 99% содержащихся в воздухе бактерий, до 99.97% мельчайшей пыли, ультрадисперсных частиц PM1.0 и аллергенов. А ещё он оснащён вентилятором, который позволяет ускорить циркуляцию воздуха и освежает в жаркие дни.

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