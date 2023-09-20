70 крокодилов сбежали с фермы в Китае: хищники оказались на улице

Все случилось из-за тайфуна, половину беглецов поймали, остальных все еще ищут.

На прошлой неделе тайфун, получивший название Хайкуй, затопил деревню в китайской провинции Гуандун. Дожди затронули местную крокодиловую ферму, в результате чего около 70 рептилий оказались на улицах деревни.

Местные власти оповестили жителей об опасности и приступили к отлову крокодилов. Им удалось поймать 36 крокодилов, но местонахождение остальных остается неизвестным. О пострадавших пока не сообщается.

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На видео, распространенном в интернете, несколько крокодилов были замечены на дороге возле озера. Жителям было приказано держаться подальше от воды, также была запрещена рыбная ловля.

По словам местных жителей, которые ранее видели крокодилов на близлежащей ферме, они весят не менее 100 килограммов каждый. Местные сотрудники службы безопасности сообщили, что животные в настоящее время находятся в глубоко в воде, специалисты используют гидроакустическое оборудование для поимки сбежавших крокодилов: животных, вероятно, застрелят – из соображений безопасности.

Недавние проливные дожди на юге Китая нанесли значительный ущерб сельским районам, где сельские жители в основном полагаются на рыбоводство, разведение птицы и скота как источник средств к существованию.

Работник крокодиловой фермы рассказал, что зона, где находились крокодилы, была огорожена стеной высотой три метра и проволочной сеткой. Он предположил, что проливные дожди могли вызвать наводнение, которое разрушило стены вольера, а проволочная сетка не смогла предотвратить побег крокодилов.