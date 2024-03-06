8 марта женщин пустят в Московский зоопарк бесплатно. Но есть условие

Московский зоопарк возобновил славную традицию встречать 8 марта «в леопарде».

Женщины, пришедшие в Московский зоопарк с 8 по 10 марта в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно – об этом объявили в пресс-службе столичного зоосада.

Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Если вы хотите попасть в Московский зоопарк бесплатно, замаскировавшись под леопарда, то есть условие: наденьте не меньше двух элементов одежды с леопардовым принтом. За исключением кигуруми или комбинезона – в данном случае они подойдут для соблюдения дресс-кода и в штучном количестве.

«Если вы целиком выглядите, как леопард – вы точно наш посетитель!» – заключают сотрудники зоопарка.

Реклама

«Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день, замаскировавшись под них», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Заодно в Международный женский день Московский зоопарк приглашает полюбоваться на диких кошек: героя дня – леопарда Мизера, семейство рысей, пуму Габриеля, тигра Степана, группу львов, дальневосточную лесную кошку, камышового кота Заури и, конечно, манула Тимофея.

Можно также обратить внимание на бурых и полосатых гиен – они относятся к подотряду кошкообразных. Не забудьте и про морских котиков – они не родственники леопардам, но по названию подходят.