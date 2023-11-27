82-летняя пенсионерка уже 50 лет путешествует из Англии в Шотландию на пони

Джейн Дотчин ежегодно одолевает маршрут в тысячу километров!

Джейн Дотчин совершает эпическое путешествие длиной в 965 километров (туда и обратно) каждый год, начиная с 1972 года, со своим вьючным пони и собакой. По пути она встречается с людьми, с которыми сдружилась за время своих путешествий.

В этом году она снова отправилась в путь на своем пони по кличке Даймонд («Бриллиант» в переводе) из автономного небольшого хозяйства, где она живет недалеко от Хексхэма, Нортумберленд. Она будет преодолевать примерно 25 километров в день, пока не достигнет города Инвернесс на Шотландском высокогорье.

«Я люблю кемпинг и люблю сельскую местность. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше хороших людей я встречаю по пути, к которым хочу вернуться и увидеться снова», – Джейн Дотчин.

Джейн берет с собой все, что ей нужно, включая палатку, еду и некоторые вещи. В пути ее сопровождает собака Динки породы джек-рассел-терьер. «Она любит сидеть в сумке и вполне счастлива наблюдать за происходящим вокруг», – говорит Дотчин.

Несмотря на то что Джейн слепа на один глаз, она полна решимости продолжать ежегодную традицию так долго, как только сможет.

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«Я настолько хорошо знаю маршрут, что мне не нужно читать карты. Я справлюсь, если буду придерживаться известных мне троп. Если бы я когда-нибудь попала в беду, я знаю, что кто-нибудь будет рядом, чтобы помочь», – Джейн Дотчин.

Джейн впервые приобрела вкус к дальним походам много лет назад. Помимо пони у нее был жеребец, с которым она отправилась в путешествие в Сомерсет, чтобы увидеться со своим другом. Дорога заняла около 480 километров.

«Это было немного тяжело, но все прошло хорошо», – вспоминает она.

Джейн совершала такое путешествие каждый год, направляясь на юг, где дороги для верховой езды были намного лучше. Но по мере развития района она заметила, что маршрут становится все более перегруженным, и вместо этого решила отправиться на север. С тех пор, в течение последних трех десятилетий, она совершала путешествие на север каждую осень, по пути навещая друзей. Путешествие занимает около семи недель в зависимости от погоды.

Джейн со своей собакой и пони Фото: SWNS

В пути Джейн питается овсянкой, овсяными лепешками и сыром и носит с собой старый мобильный телефон с аккумулятором, которого хватает на шесть недель, хотя поймать сигнал может быть проблемой.

Ранее Джейн получила награду Британского общества лошадей за выдающиеся достижения, что, по ее словам, стало «небольшим сюрпризом».

«Всегда происходит что-то интересное, и скучно не бывает», – добавила она.