9 декабря состоялось вручение национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024

В понедельник, 9 декабря, прошло торжественное награждение победителей и призеров национальной туристической премии Russian Traveler Awards.
Премия Russian Traveler Awards организована изданием Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны и не только. В результате онлайн-голосования среди читателей и выбора экспертного жюри получилось определить всё самое лучшее в мире путешествий – от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников. Премия ежегодно помогает рассказывать о главных точках на туристической карте России и открывать новые.
Награждение прошло в столичном отеле Radisson Collection Hotel, Moscow, расположенном в одной из знаменитых сталинских высоток. На входе гостей встречали фирменным горячим чаем от проекта «Московское чаепитие», знаменитыми покровскими пряниками из Владимирской области и свежим зимним выпуском журнала Russian Traveler.
Russian Traveler Awards в цифрах:
- В этом году Премия проходит уже в 3 раз.
- В Премии приняли участие 64 региона России, СНГ и других стран.
- Было подано более 500 заявок на участие в Премии.
- Голосование проходило в 21 номинации.
- В голосовании приняли участие свыше 500 000 пользователей.
- Онлайн-голосование проходило с 20 мая по 31 октября 2024 года.
Победителей Russian Traveler Awards 2024 определяли открытым онлайн-голосованием, но к выбору читателей присоединились ещё и голоса экспертного жюри. Члены жюри наблюдали за ходом голосования и подвели свои итоги премии – в некоторых номинациях результаты совпали, в других — нет. В состав экспертного жюри вошли:
- Христофор Константиниди (Председатель жюри),
- Николай Валуев (Первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры),
- Дарья Левченко (Советник Министра экономического развития РФ),
- Наталия Белякова (Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО),
- Вадим Мамонтов (Тревел-эксперт, генеральный директор компании RussiaDiscovery),
- Александр Карпов (Тревел-эксперт),
- Иван Васин (Главный редактор Russian Traveler) и другие.
Торжественная церемония награждения началась с вручения премии Владимирской области «За креативную рекламно-туристическую кампанию в рамках празднования 1000-летия Суздаля». Награду получила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.
Вот полный список победителей и призёров во всех номинациях:
«Авиакомпания»
- 1 место: «Уральские авиалинии»
- 2 место (и 1 место по мнению жюри): «Аэрофлот»
- 3 место: S7
«Автомаршруты. Jetour – Cозвездие путешествий»
- 1 место: Маршрут «Из Москвы до Санкт-Петербурга, вдоль Финского залива и вокруг Ладоги»
- 2 место: Маршрут «Костёнки – Сторожевое 1-е»
- 3 место: Маршрут «Из Тамбова в Заполярье»
«Агротуризм»
- 1 место: Сыроварня Schaaken Dorf
- 2 место (и 1 место по выбору жюри): Винодельня «Виталий Батрак»
- 3 место: «Ферма Цветковых»
«Горнолыжный курорт»
- 1 место: Шерегеш (Кемеровская область – Кузбасс)
- 2 место (и 1 место по выбору жюри): «Горный воздух»
- 3 место: «Архыз»
«Бутик-отель»
- 1 место: «St. Regis Москва Никольская»
- 2 место: «Росси»
- 3 место: «Гостиный двор»
«Городской отель»
- 1 место: «Gold 1905 Boutique Hotel» (Екатеринбург)
- 2 место: Moscow Marriott Imperial Plaza
- 3 место: «Азимут Отель Нижний Новгород»
«Загородный отель»
- 1 место: «ПСБ Патриот» (Московская область)
- 2 место: Palmira Garden Hotel & Spa
- 3 место: «Конный двор в Пржевальском»
«Курортный отель»
- 1 место: Bridge Resort (Краснодарский край)
- 2 место: Курорт «Игора»
- 3 место: Lavicon Hotel Collection
«Культурно-досуговое/общественное пространство»
- 1 место: Московский зоопарк
- 1 место по выбору жюри: Парк «Швейцария», Нижний Новгород
- 2 место: «Парк Сказов»
- 3 место: Лесной комплекс «Ягом»
«Культурно-исторический объект/музей»
- 1 место: Музей алтайской духовной миссии
- 1 место по выбору жюри: Музейный комплекс «Дорога жизни»
- 2 место: Музей-заповедник Михаила Александровича Шолохова
- 3 место: Монументальная голова Ленина (Республика Коми)
«Лучшее зарубежное направление»
- 1 место: КНР
- 2 место (и 1 место по выбору жюри): Эмират Дубай
- 3 место: Королевство Таиланд
«Морской круиз»
1 место: Astoria Grande
«Народный промысел»
- 1 место: Гжель
- 1 место по выбору жюри: Мстёрская миниатюра
- 2 место: Чкаловский гипюр
- 3 место: Ростовская финифть
«Национальное блюдо/продукт»
- 1 место: Удмуртские пельмени
- 1 место по выбору жюри: Белый квас
- 2 место: Селигерский рыбник
- 3 место: Хлеб голендр
«Оздоровительный курорт»
- 1 место: Зеленоградск
- 2 место (и 1 место по выбору жюри): Кавказские Минеральные Воды
- 3 место: Белокуриха
«Образование в сфере туризма»
- 1 место: Орловский государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева
- 1 место по мнению жюри: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 2 место: Белгородский университет кооперации, экономики и права
- 3 место: Пятигорский государственный университет
«Природный объект»
- 1 место: Керженский заповедник
- 1 место по мнению жюри: Усьвинские столбы
- 2 место: Пинежские пещеры
- 3 место: Гора Стрельная
«Туризм в СНГ»
- 1 место: Азербайджан
- 2 место: Кыргызстан
- 3 место: Узбекистан
«Фестиваль/праздник»
- 1 место: «Усадьбы Москвы»
- 2 место: Динотерра
- 3 место (и 1 место по выбору жюри): «Небо России»
«Экомаршрут»
- 1 место: Большая ягринская тропа
- 1 место по выбору жюри: Большая калужская тропа
- 2 место: Долина реки Выбья и Лужская губа
- 3 место: Поход в Каменный город
Экскурсионный туристический маршрут
- 1 место: Маршрут «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» (Санкт-Петербург)
- 1 место по выбору жюри: «Энергия Ладоги»
- 2 место: «В гости к сибирским голендрам»
- 3 место: «Рускеальский экспресс»
Помимо результатов голосования по номинациям, в рамках награждения были вручены отдельные премии, которыми отметили выдающиеся проекты в сфере туризма:
- «За креативную рекламно-туристическую кампанию в рамках празднования 1000-летия Суздаля» – Владимирская область
- «За просвещение и сохранение культурного наследия» – Международный научно-просветительский центр «Античное наследие России»
- «За инновации в сфере путешествий» – traveltech-платформа «Погнали»
- «Территория гостеприимства» – отель Tundra House
- «За продвижение в соцсетях» – Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга
- «За развитие событийного туризма» – Агентство развития Мончегорска
Премия прошла при поддержке партнеров, которыми выступили: Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», АО «Россельхозбанк», Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области, ООО «Джетур Мотор Рус», «Яндекс.Путешествия», научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм».
Также в рамках проекта прошел фотоконкурс «Сокровища России», где участники поделились своими снимками и показали свою Россию от Калининграда до Камчатки. Победителем в одной из номинаций фотоконкурса – «Дороги России» – стал фотограф Андрей Гусаров. Награду победителю вручил представитель партнера номинации – шинного бренда Gislaved – Андрей Наконечный.
На прощание всем гостям премии в преддверии Нового года подарили подарки от Russian Traveler: ёлочные шары от фабрики «Коломеев», аромадиффузоры от «Воткинской мануфактуры», покровские пряники с символом грядущего года – змеей, и зимний выпуск журнала Russian Traveler в фирменной сумке с логотипом издания.
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