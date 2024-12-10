9 декабря состоялось вручение национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024

В понедельник, 9 декабря, прошло торжественное награждение победителей и призеров национальной туристической премии Russian Traveler Awards.

Премия Russian Traveler Awards организована изданием Russian Traveler и посвящена главным туристическим возможностям нашей страны и не только. В результате онлайн-голосования среди читателей и выбора экспертного жюри получилось определить всё самое лучшее в мире путешествий – от достопримечательностей и маршрутов до традиций и праздников. Премия ежегодно помогает рассказывать о главных точках на туристической карте России и открывать новые.

Награждение прошло в столичном отеле Radisson Collection Hotel, Moscow, расположенном в одной из знаменитых сталинских высоток. На входе гостей встречали фирменным горячим чаем от проекта «Московское чаепитие», знаменитыми покровскими пряниками из Владимирской области и свежим зимним выпуском журнала Russian Traveler.

Russian Traveler Awards в цифрах: В этом году Премия проходит уже в 3 раз.

В Премии приняли участие 64 региона России, СНГ и других стран.

Было подано более 500 заявок на участие в Премии.

Голосование проходило в 21 номинации.

В голосовании приняли участие свыше 500 000 пользователей.

Онлайн-голосование проходило с 20 мая по 31 октября 2024 года.

Победителей Russian Traveler Awards 2024 определяли открытым онлайн-голосованием, но к выбору читателей присоединились ещё и голоса экспертного жюри. Члены жюри наблюдали за ходом голосования и подвели свои итоги премии – в некоторых номинациях результаты совпали, в других — нет. В состав экспертного жюри вошли:

Христофор Константиниди (Председатель жюри),

Николай Валуев (Первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры),

Дарья Левченко (Советник Министра экономического развития РФ),

Наталия Белякова (Директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО),

Вадим Мамонтов (Тревел-эксперт, генеральный директор компании RussiaDiscovery),

Александр Карпов (Тревел-эксперт),

Иван Васин (Главный редактор Russian Traveler) и другие.

Торжественная церемония награждения началась с вручения премии Владимирской области «За креативную рекламно-туристическую кампанию в рамках празднования 1000-летия Суздаля». Награду получила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.

Награду получила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.

Вот полный список победителей и призёров во всех номинациях:

«Авиакомпания» 1 место: «Уральские авиалинии»

2 место (и 1 место по мнению жюри): «Аэрофлот»

3 место: S7

«Автомаршруты. Jetour – Cозвездие путешествий» 1 место: Маршрут «Из Москвы до Санкт-Петербурга, вдоль Финского залива и вокруг Ладоги»

2 место: Маршрут «Костёнки – Сторожевое 1-е»

3 место: Маршрут «Из Тамбова в Заполярье»

Премию вручает директор по маркетингу компании «Джетур Мотор Рус» – Денис Кононов

«Агротуризм» 1 место: Сыроварня Schaaken Dorf

2 место (и 1 место по выбору жюри): Винодельня «Виталий Батрак»

3 место: «Ферма Цветковых»

Премию вручает советник председателя правления АО «Россельхозбанк» – Любовь Белеску

«Горнолыжный курорт» 1 место: Шерегеш (Кемеровская область – Кузбасс)

2 место (и 1 место по выбору жюри): «Горный воздух»

3 место: «Архыз»

«Бутик-отель» 1 место: «St. Regis Москва Никольская»

2 место: «Росси»

3 место: «Гостиный двор»

«Городской отель» 1 место: «Gold 1905 Boutique Hotel» (Екатеринбург)

2 место: Moscow Marriott Imperial Plaza

3 место: «Азимут Отель Нижний Новгород»

«Загородный отель» 1 место: «ПСБ Патриот» (Московская область)

2 место: Palmira Garden Hotel & Spa

3 место: «Конный двор в Пржевальском»

«Курортный отель» 1 место: Bridge Resort (Краснодарский край)

2 место: Курорт «Игора»

3 место: Lavicon Hotel Collection

Премию получает генеральный менеджер отеля Bridge Resort – Татьяна Забарьянская

«Культурно-досуговое/общественное пространство» 1 место: Московский зоопарк

1 место по выбору жюри: Парк «Швейцария», Нижний Новгород

2 место: «Парк Сказов»

3 место: Лесной комплекс «Ягом»

«Культурно-исторический объект/музей» 1 место: Музей алтайской духовной миссии

1 место по выбору жюри: Музейный комплекс «Дорога жизни»

2 место: Музей-заповедник Михаила Александровича Шолохова

3 место: Монументальная голова Ленина (Республика Коми)

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Премию вручает Николай Валуев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Лучшее зарубежное направление» 1 место: КНР

2 место (и 1 место по выбору жюри): Эмират Дубай

3 место: Королевство Таиланд

Премию получает директор Национального туристического офиса Китайской Народной Республики в Москве госпожа Ван

«Морской круиз» 1 место: Astoria Grande

«Народный промысел» 1 место: Гжель

1 место по выбору жюри: Мстёрская миниатюра

2 место: Чкаловский гипюр

3 место: Ростовская финифть

«Национальное блюдо/продукт» 1 место: Удмуртские пельмени

1 место по выбору жюри: Белый квас

2 место: Селигерский рыбник

3 место: Хлеб голендр

«Оздоровительный курорт» 1 место: Зеленоградск

2 место (и 1 место по выбору жюри): Кавказские Минеральные Воды

3 место: Белокуриха

«Образование в сфере туризма» 1 место: Орловский государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева

1 место по мнению жюри: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2 место: Белгородский университет кооперации, экономики и права

3 место: Пятигорский государственный университет

Главный редактор журнала Russian Traveler Иван Васин вручает премию

«Природный объект» 1 место: Керженский заповедник

1 место по мнению жюри: Усьвинские столбы

2 место: Пинежские пещеры

3 место: Гора Стрельная

«Туризм в СНГ» 1 место: Азербайджан

2 место: Кыргызстан

3 место: Узбекистан

Премию получает глава Бюро по туризму Азербайджана в Москве – Джалал Исмаилов

«Фестиваль/праздник» 1 место: «Усадьбы Москвы»

2 место: Динотерра

3 место (и 1 место по выбору жюри): «Небо России»

«Экомаршрут» 1 место: Большая ягринская тропа

1 место по выбору жюри: Большая калужская тропа

2 место: Долина реки Выбья и Лужская губа

3 место: Поход в Каменный город

Экскурсионный туристический маршрут 1 место: Маршрут «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» (Санкт-Петербург)

1 место по выбору жюри: «Энергия Ладоги»

2 место: «В гости к сибирским голендрам»

3 место: «Рускеальский экспресс»

Помимо результатов голосования по номинациям, в рамках награждения были вручены отдельные премии, которыми отметили выдающиеся проекты в сфере туризма:

«За креативную рекламно-туристическую кампанию в рамках празднования 1000-летия Суздаля» – Владимирская область

«За просвещение и сохранение культурного наследия» – Международный научно-просветительский центр «Античное наследие России»

«За инновации в сфере путешествий» – traveltech-платформа «Погнали»

«Территория гостеприимства» – отель Tundra House

«За продвижение в соцсетях» – Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга

«За развитие событийного туризма» – Агентство развития Мончегорска

Премия прошла при поддержке партнеров, которыми выступили: Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», АО «Россельхозбанк», Министерство предпринимательства и туризма Владимирской области, ООО «Джетур Мотор Рус», «Яндекс.Путешествия», научно-образовательный консорциум «Устойчивый туризм».

Также в рамках проекта прошел фотоконкурс «Сокровища России», где участники поделились своими снимками и показали свою Россию от Калининграда до Камчатки. Победителем в одной из номинаций фотоконкурса – «Дороги России» – стал фотограф Андрей Гусаров. Награду победителю вручил представитель партнера номинации – шинного бренда Gislaved – Андрей Наконечный.

На прощание всем гостям премии в преддверии Нового года подарили подарки от Russian Traveler: ёлочные шары от фабрики «Коломеев», аромадиффузоры от «Воткинской мануфактуры», покровские пряники с символом грядущего года – змеей, и зимний выпуск журнала Russian Traveler в фирменной сумке с логотипом издания.

Автор фото: Алексей Волков