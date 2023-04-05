91-летняя британка прокатилась по самой быстрой в мире канатной дороге

Теперь она хочет прыгнуть с парашютом.

Пенсионерка Маргарет Кэрролл из английского города Портисхед, несмотря на свой почтенный возраст, ведет образ жизни, которому позавидовали бы многие. Она плавала со скатами, спускалась с 30-метрового горного утеса, пролетела на вертолете над Гранд-Каньоном, поднялась на Великую Китайскую стену и летала на воздушном шаре.

В ее копилке впечатлений также участие в гонке Холмса на парусной лодке вокруг Бристольского канала и подъем на гору Сноудон высотой больше километра. Маргарет говорит, что возраст – это всего лишь цифра, и она не планирует сбавлять обороты.

Теперь 91-летняя старушка прокатилась по самой быстрой канатной дороге – Zip World Velocity 2, расположенной в Уэльсе. И сказала, что это «было замечательно».

«На самом деле я не рассматриваю это как приключения, это просто то, чем я занимаюсь. Я не была первопроходцем и ничего не делала в одиночку. Когда мне исполнилось 90 лет, я пошутила о том, чтобы прокатиться на зиплайне. Мои внуки собрались и организовали это, а я просто пришла и сделала это. Спуск занял всего несколько минут. Сверху открывается прекрасный вид. Это замечательный опыт и очень безопасно», – Маргарет Кэрролл.

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Маргарет вышла на пенсию в возрасте 55 лет одновременно со своим ныне покойным мужем, который был старше нее. Она провела большую часть своей жизни на пенсии.

«У моего мужа была болезнь Альцгеймера, поэтому я не могла выйти из дома. Когда он умер, я начала что-то делать, около 15 или 16 лет назад. Я работала и воспитывала семью, и у меня не было много времени для себя. Когда вы выходите на пенсию, у вас появляется время и немного больше денег, чем когда вы воспитываете детей.

Я плавала со скатами в Карибском море около семи лет назад. Это были самые красивые, нежные создания, они плавают вокруг тебя», – рассказывает Кэрролл.

Маргарет с внуками Фото: Josh Sullivan

Маргарет отправилась в Китай с групповым туром и посетила Великую китайскую стену, а также другие достопримечательности, включая Терракотовую армию. Она также каталась на лошади в Гранд-Каньоне, впервые попробовав себя в конном спорте. Она пролетела над ним на вертолете.

«Я хотела бы прыгнуть с парашютом, но не знаю, произойдет ли это. Это единственное, что я ещё хотела бы сделать. Я также плавала на яхте моего сына вокруг Бристольского канала в гонке Holms Race.

Моя семья считает меня немного сумасшедшей. Мне очень повезло, потому что у меня все еще есть здоровье и силы для этого, что довольно необычно в моем возрасте. Я не борюсь с болезнями, как некоторые пожилые люди», – говорит Маргарет.

Однако она отметила, что нужно прилагать усилия, чтобы оставаться активной.