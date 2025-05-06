«Аэрофлот» ощутимо увеличил штрафы за возврат билетов

Последний раз изменение тарифной политики перевозчика фиксировалось три года назад.

В российской авиакомпании «Аэрофлот» значительно увеличили размеры штрафных санкций при обмене и возврате билетов. Для внутренних перелетов максимальная сумма штрафа теперь составляет 3500 руб – это на 700 рублей больше, чем было заявлено ранее.

Тарифная политика авиакомпании в отношении возврата билетов оставалась неизменной с 2022 года. Получается, что стоимость возврата теперь выросла на 25% для внутренних рейсов. Для международных перелетов сумма неустойки поднялась на 19% – до 55 евро. Новые правила затронут все бронирования, совершенные с конца апреля.

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В компании отметили, что обновления не коснутся билетов для детей младше двух лет, для которых покупка отдельного места не требуется – возврат для малышей остается бесплатным.

Несмотря на возможные недовольства, которые может спровоцировать новая политика перевозчика, в ведущей российской компании порекомендовали пассажирам тщательнее планировать свои поездки.