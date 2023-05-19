Агрессивный канюк терроризирует жителей шотландского города

46-летний житель страны подвергся нападению птицы (это случилось с ним во время пробежки).

46-летний житель городка Фриокхейм в округе Ангус Юэн Кэмерон рассказал о нападении на него канюка во время пробежки. Когда он поделился своей историей в соцсетях, несколько других бегунов заявили, что тоже сталкивались с агрессивным поведением птиц в этом районе.

По словам Кэмерона, он не ожидал ничего необычного, когда птица подлетела к нему сзади и вцепилась в затылок. В результате нападения он получил шесть ран на голове. Мужчина отметил, что уже дважды сталкивался с агрессивным поведением канюка и считает, что это может быть одна и та же особь. О подобном нападении рассказала другая жительница Фриокхейма Жо Барбур.

«Когти вонзились мне в макушку и бровь, к счастью, не попали в глаз, но были близко. Он продолжал кружить надо мной и пикировать вниз, но в этот момент я бежала назад и кричала, размахивая руками», – Жо Барбур.

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Джо Барбур едва не лишилась глаза после нападения птицы Фото: Jo Barbour

Барбур опасается, что у нее останется глубокий шрам на руке и рассказала, что теперь боится бегать по сельской местности.

Пол Рейнольдс из Центра дикой природы Нью-Арк в Абердиншире рассказал, что подобное поведение канюков (Buteo buteo), вероятно, связано с защитой своего потомства. Большинство этих птиц откладывают яйца примерно с середины апреля до начала мая. Так что это время, они особенно активно защищают свою территорию, а быстрое передвижение бегунов может показаться для них агрессивным поведением.