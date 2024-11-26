Активисты поселились на деревьях, чтобы остановить вырубку леса

Так протестующие борются с планами по расширению завода Tesla вблизи Берлина.

Экоактивисты в Германии построили дома и палаточные лагеря прямо на деревьях и отказались слезать, пока машиностроительная компания Tesla не пересмотрит свои планы по расширению завода. Всё дело в том, что эти самые планы подразумевают вырубку близлежащего леса, поделились в Reuters.

Несмотря на полицейский штурм, во время которого представители власти срезали веревочные конструкции, поддерживающие лагерь, некоторые активисты остались стоять на своём.

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«Ситуация, конечно, опасная, скользкая с точки зрения безопасности, идет дождь и весь день очень холодно. Но мы продолжим наш протест», – сказала одна из представительниц кампании против вырубки леса Disrupt Tesla.

Протестующие считают, что вырубка деревьев ради двойного увеличения площади завода пагубно скажется на местной экологии.

Интересно, что продукты Tesla ставят своей целью сохранение электроэнергии и изобретение более экологичных решений для транспорта. Завод под Берлином является единственным крупным предприятием американского производителя электромобилей в Европе. Сейчас на нём трудится около 12 000 человек. В мае протестующие уже попытались взять предприятие штурмом.