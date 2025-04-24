Акул, которые растерзали человека в Израиле, подкармливали отдыхающие

Летальное нападение морских хищниц стало первым в стране за десятилетия.

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Акулы, напавшие на человека в израильском городе Хадера, могли быть привлечены отдыхающими, подкармливавшими их ранее. 21 апреля, несмотря на предупреждение о запрете купания, мужчина вошел в воду и стал жертвой нападения акулы на глазах многочисленных свидетелей.

Тело нашли спустя почти сутки. При этом ранее местные жители неоднократно замечали акул вблизи пляжей, игнорируя требования спасателей держаться подальше от воды. До инцидента нападения акул на людей в Израиле фиксировались крайне редко — всего трижды за последние десятилетия, причем жертвы выживали.

Ранее исследователи из Университета Флориды (США) заявили, что рост смертности при нападениях акул во всем мире обусловлен тем, что каждый год в океане оказывается «все больше людей».