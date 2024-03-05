Американка пострадала, когда занималась серфингом на Гавайях.

В США акула напала на 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом. Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел на Гавайях, где школьница отдыхала вместе с родителями. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась галапагосская акула и укусила за ногу.

Девочке удалось отбиться от хищной рыбы и самостоятельно выбраться на сушу. Родители вызвали скорую помощь, но медики не стали забирать ребенка в больницу — по их словам, рана оказалась не опасной. Пациентке просто оказали первую помощь на месте, после чего семья ушла с пляжа. Позже очевидцы рассказали сотрудникам береговой охраны, что уже видели акулу в воде в этой местности.

Галапагосские акулы часто встречаются у берегов тропических островов. Длина хищников может достигать 3,7 метра, они могут вести себя агрессивно и считаются опасными для человека. Потому в тех местах, где они водятся в изобилии, не рекомендуется открытый дайвинг (погружение без специальной клетки).

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