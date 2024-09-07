Акула напугала отдыхающих на пляжах Египта

Длиннокрылая акула (Carcharhinus longimanus) — это вид акул, который обитает в тропических и умеренных водах по всему миру. Она получила свое название благодаря длинным грудным плавникам. Длиннокрылые акулы обычно имеют серый или коричневый окрас, с белым брюхом. Они могут достигать длины до 3,5 метров и весить до 200 кг. Эти акулы питаются рыбой, кальмарами и другими морскими животными. Они редко нападают на людей — в основном, при случайных столкновениях.