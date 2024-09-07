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Акула напугала отдыхающих на пляжах Египта

Фото: Wikipedia Commons

Длиннокрылая акула в сопровождении рыб-лоцманов

Спасатели отогнали хищницу от берега при помощи катеров.

Большую длиннокрылую акулу заметили у побережья популярного курорта Шарм-эль-Шейх в Египте. Впервые хищница появилась у пляжа отеля Concorde El Salam — спасателям пришлось отгонять ее на нескольких катерах. Позже акулу заметили рядом с пляжами отелей Grand Oasis Resort и Island View Resort. Все эти пляжные зоны закрыли для отдыхающих. При этом бесстрашные российские туристы сумели снять хищницу на видео.

Длиннокрылая акула (Carcharhinus longimanus) — это вид акул, который обитает в тропических и умеренных водах по всему миру. Она получила свое название благодаря длинным грудным плавникам. Длиннокрылые акулы обычно имеют серый или коричневый окрас, с белым брюхом. Они могут достигать длины до 3,5 метров и весить до 200 кг. Эти акулы питаются рыбой, кальмарами и другими морскими животными. Они редко нападают на людей — в основном, при случайных столкновениях.

Ранее сообщалось, что бразильские акулы подсели на кокаин.

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