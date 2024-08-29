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Акула откусила голову 16-летнему школьнику

Фото: Unsplash

Мальчик занимался подводной охотой в океане.

На Ямайке акула откусила голову 16-летнему школьнику, который занимался подводной охотой. Об этом пишет Jamaica Observer.

Ученик десятого класса Джамари Рид отправился к океану и не вернулся домой. Вечером начались его поиски, и к утру следующего для водолазы обнаружили на дне останки подростка без руки и головы. Рядом с ними плавала огромная тигровая акула.

«Рыбаки отправились туда. Они увидели большую акулу, когда ныряли, чтобы поднять тело. Они стреляли в нее, но не попали», — рассказали участники поисков.

Отец мальчика рассказал, что пытался отговорить его от опасного увлечения. Отец и сын постоянно ругались из-за этого, но школьник делал по-своему. И в тот день он снова отправился к океану. 

Президент общества рыбаков прихода Трелони Фриц Кристи назвал случай нападения акулы на человека первым в этих местах за долгие годы. Скорее всего, хищная рыба оказалась у побережья, следуя за круизным лайнером.

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