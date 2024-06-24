Акула растерзала актера из «Пиратов Карибского моря»

Тело серфингиста нашли в водах штата Гавайи без руки и ноги.

Серфингист, снявшийся в фильме «Пираты Карибского моря: на странных берегах», был обнаружен в водах штата Гавайи (США) без руки и ноги. 49-летний Тамайо Перри, который работал спасателем на пляже, решил заняться серфингом во время перерыва. Вскоре после этого в экстренные службы поступил звонок от неизвестного. Он рассказал, что видел, как акула напала на человека. Этим человеком и оказался Перри. В районе часа дня его тело было доставлено на берег.

Акула откусила серферу руку и ногу — спасти его было уже невозможно. Семья Перри обратилась к общественности с просьбой уважать их право на неприкосновенность частной жизни в этот непростой для них период. Исполняющий обязанности начальника службы безопасности в океане Курт Лагер выразил соболезнования близким погибшего. Он отметил, что Перри очень любил людей — и они отвечали ему взаимностью.

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Тамайо Перри начал заниматься серфингом с 12 лет. За это время он прошел путь от подающего надежды подростка, которому приходилось пользоваться чужими досками, до всемирно известного серфера. Вместе с женой Перри обучал людей кататься на серфе. Он принимал участие в съемках рекламы и сыграл несколько эпизодических ролей в фильмах. Кроме того, его можно увидеть в кинокартинах «Пираты Карибского моря: на странных берегах» и «Голубая волна», а также в сериале «Гавайи 5.0».

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на пожилого серфера и ранила его. Мужчине удалось выжить — более того, он отказался от помощи очевидцев и сам поехал в больницу.