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Акулы-молоты стали нападать на туристов в Испании

Фото: Unsplash

Ученые пытаются найти объяснение агрессии морских хищниц.

Акулы-молоты атакуют туристов в Испании. К счастью, пока никто не пострадал, однако паника среди отдыхающих уже началась: власти были вынуждены закрыть сразу три пляжа. Рядом с побережьем Гран-Канарии местные жители заметили несколько агрессивных хищниц.

Молотоголовые акулы размером до трех метров подплывали близко к лодкам и людям на берегу. Сейчас на месте происшествия работают полицейские дроны, а спасатели оцепили прибрежную зону. Ученых заинтересовала причина такой агрессии, ведь большинство видов молотоголовых акул считаются безопасными для людей.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии 21-летняя девушка, которая гуляла ночью вдоль пляжа, стала жертвой нападения акулы.

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