Аллигатор убил гулявшую у озера старушку

Пожилая женщина решила выгулять собаку и воды и стала жертвой нападения рептилии.

Во Флориде аллигатор растерзал 85-летнюю старушку, гулявшую с собакой возле озера. Женщина погибла на месте, пишет Fox News.

Пожилая женщина жила в доме престарелых в Сент-Люси и любила гулять рядом с озерами, расположенными неподалеку. В середине февраля она в очередной раз вышла на улицу со своей собакой и возле берега наткнулась на трехметрового аллигатора. Он набросился на пенсионерку и утащил ее под воду.

Очевидцы трагедии связались с экстренными службами. На место прибыли специалисты из Департамента охраны природы штата Флорида. Они извлекли из воды тело погибшей, а ловец аллигаторов поймал рептилию-убийцу.

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Чиновники выразили соболезнования родственникам и друзьям пожилой женщины. Они отметили, что нападения хищников, приводящие к гибели людей, во Флориде случаются редко.

В июле прошлого года американец голыми руками поймал двухметрового аллигатора, подобравшегося к игровой площадке в парке. Очевидцы сняли произошедшее на видео, которое быстро распространилось в сети. Мужчина пояснил, что просто хотел спасти посетителей.