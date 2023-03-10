Аллигатора украли из зоопарка в Техасе. А через 20 лет вернули назад

Рептилию похитили, когда она еще не вылупилась из яйца.

Департамент парков и дикой природы Техаса сообщил, что в местный зоопарк был возвращен аллигатор, который был украден 20 лет назад. Выяснилось, что он жил дома у женщины (её имя не разглашается) в качестве питомца. Важный нюанс, она работала волонтером в зоопарке.

Рептилию по имени Тева случайно обнаружили во время расследования другого инцидента, касающегося охоты на соседнем участке. Сотрудница ведомства Джоанн Гарза-Мейберри подошла к дому женщины, чтобы расспросить её о произошедшем, и заметила в вольере аллигатора на цепи.

Женщина быстро призналась, что взяла яйцо из зоопарка «Мир животных и змеиная ферма», помогла детенышу появиться на свет и 20 лет держала аллигатора в качестве домашнего питомца. При этом у женщины не было разрешения на содержание рептилии.

Директор зоопарка Джаррод Фортман пояснил, что Теву нельзя отправлять в дикую природу, потому что самка аллигатора не сторонится людей. Он решил, что нужно вернуть Теву в зоопарк – к тому же сделать это без дискомфорта для самой рептилии было относительно легко. Директор встретился с владелицей, чтобы убедить её, что аллигатор будет жить «в хорошем доме». Фортман заверил, что женщине будет разрешено посещать Теву так часто, как она захочет.

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«Мы не хотим, чтобы кто-то расставался с домашним питомцем, который у них был десятилетиями. Мы заверили женщину, что она может прийти и посмотреть, как себя чувствует ее питомец у нас после того, как его заберут», – Джаррод Фортман.

По словам Шугерт, о животном хорошо заботились, а после возвращения в зоопарк аллигатор быстро привык к бассейну и новой среде обитания.

Женщине предъявлено обвинение в правонарушении класса C за незаконное хранение яйца аллигатора и за хранение аллигатора без разрешения. В случае признания вины ей грозит штраф до 500 долларов.