Аллигаторы стали плавать по затопленным улицам в США

Виновником появления рептилий в городах стал ураган «Милтон».

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После урагана «Милтон» в США появились аллигаторы, плавающие по затопленным улицам. С одной из рептилий во время наводнения и бури, вызванных ураганом, столкнулся житель города Форт-Майерс (штат Флорида). Когда мужчина открыл дверь своего автомобиля, стоявшего на улице, из воды появилась голова аллигатора. Рептилия попыталась укусить дверь машины, а затем схватила колесо.

Между тем еще до начала урагана «Милтон» комиссия по охране дикой природы Флориды предупреждала население штата о необходимости соблюдения мер безопасности во время потенциальных наводнений. Специалисты рекомендовали людям избегать нахождения в воде, так как в результате разбушевавшейся стихии там могли оказаться аллигаторы и ядовитые змеи.

При нарушении привычной среды обитания эти животные могут становиться более агрессивными. Всего во Флориде обитает более 1,3 миллиона аллигаторов.

Ранее сообщалось, что аллигатор в США застрял в дренажной трубе и находился там полгода.