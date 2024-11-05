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Альпинист погиб при падении с одной из высочайших гор Непала

Фото: Unsplash

Спасательный вертолет пока не может добраться до места трагедии.

Альпинист из Словакии Ондрей Гусерка погиб в результате падения с одной из самых высоких горных вершин Непала. Ассоциация альпинистов Словакии подтвердила эту трагическую новость. 30 октября Гусерке и его партнеру по восхождению, чешскому альпинисту Мареку Голечку, удалось подняться на высоту 7234 метров на горе Лангтанг-Лирунг в Гималаях.

Однако на следующий день, во время спуска, произошел несчастный случай, который привел к гибели Гусерки. Как сообщили представители ассоциации, все случилось сразу после того, как альпинисты успешно преодолели восточный склон горы. Из-за неблагоприятных погодных условий спасательный вертолет пока не может добраться до места трагедии. Детали инцидента остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что на Казбеке погибли двое российских альпинистов.

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