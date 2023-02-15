Альпинист выжил после того, как его погребло под лавиной на 20 часов в сильный мороз

Карлуччо Сартори попал под лавину в Южном Тироле в Италии.

54-летний Карлуччо Сартори удивил спасателей и полицейских, когда его вытащили из-под снега живым и даже в состоянии говорить. Альпинист пережил более 20 часов, погребенный под лавиной, в это время температура воздуха опустилась до -15 °C. В момент спасения температура тела мужчины составляла 24 °C. Это значит, что он находился на третьей и самой серьезной стадии гипотермии.

Карлуччо объяснил спасателям, что в завалах снежной лавины образовалась воздушная камера, которая не только снабжала его кислородом для дыхания, но и оградила от ночных морозов. Невероятное спасение альпиниста произошло на известном горнолыжном курорте в долине Валь Бадия в регионе Южный Тироль.

Врачи считают, что после срочной госпитализации в реанимацию Сартори полностью выздоровеет, несмотря на несколько переломов и обморожение рук и ног.

Сам альпинист говорит, что его спасла воля к жизни. Во время пребывания под лавиной он пытался бодрствовать и не уснуть. Он старался хотя бы немного двигаться, чтобы поддерживать температуру тела и пережить это испытание.

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«Ночь была ужасной. Я был так напуган, я не хотел умирать. Я знал, что не должен сдаваться, я совсем не должен был спать, иначе это был бы конец», – Карлуччо Сартори.

Он добавил, что, как только лавина остановилась, он одной рукой сформировал для себя воронку, чтобы дышать.

Его 19-летняя дочь Ирэн сейчас находится рядом с пострадавшим и утверждает, что отец выздоравливает. Она добавила: «Будем надеяться на лучшее, он сильный».

Службы экстренной помощи начали поиски, когда семья пропавшего альпиниста подняла тревогу. Команда спасателей в конце концов нашла его в районе Альпе-ди-Фанес. Именно дочь Ирэн позвонила на курорт и выяснила, что мужчина не вернулся в кемпинг.