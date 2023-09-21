Альпинист выжил, упав с высоты 600 метров

Мужчина получил лишь незначительные травмы, упав в мягкий снег.

Альпинист, имя которого не называется, упал с высоты 600 метров с горы Таранаки в Новой Зеландии. Мужчина находился в группе альпинистов, которые шли к заснеженной вершине спящего вулкана на Северном острове Новой Зеландии. Вершина, высотой 2500 метров была уже близка, когда один из восходителей потерял равновесие и улетел в обрыв.

Другие члены группы чудом нашли пострадавшего внизу. Во время падения он потерял ледоруб и кошки и получил лишь незначительные травмы. Вскоре мужчину благополучно спустили к подножию горы.

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«Из-за теплой погоды лед стал мягче, поэтому падение тоже вышло более мягким. Хотя, конечно, ему крайне повезло, что остался жив», – заявил старший констебль Воан Смит.

Альпинист поскользнулся в том же самом месте, где в 2021 году погибли двое других альпинистов. Кроме того, французский альпинист погиб после падения с той же вершины в 2016 году.

По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, восхождение на гору Таранаки требует «особых навыков и подготовки» из-за риска схода лавин и низких температур. Совет горной безопасности Новой Зеландии описывает гору Таранаки как «сложную для альпинистов», считается, что это одна из «самых смертоносных гор страны».

«Ее далекое расположение от других гор, близость к береговой линии создают быстро меняющиеся и неблагоприятные погодные условий в Новой Зеландии. Погода в сочетании со сложной и пересеченной местностью создает совершенно уникальную среду. Одна ошибка может иметь катастрофические последствия», – говорится в сообщении Совета горной безопасности.