Альпинистка провела 500 дней в пещере и потеряла чувство времени

Это необычное достижение, вероятно, будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

50-летняя альпинистка из Испании Беатрис Фламини в течение 500 дней находилась в пещере глубиной 70 метров. Она спустилась в пещеру 20 ноября 2021 года и вышла из нее 14 апреля 2023 года.

В пещере она занималась вязанием, рисованием и спортом. Беатрис прочитала около 60 книг и призналась, что потеряла чувство времени, но запечатлела свой опыт на две камеры GoPro. Беатрис рассказала, что перестала считать дни уже через 65 дней пребывания в пещере.

За Фламини наблюдали в рамках исследования, посвященного влиянию на человеческий мозг и циркадные ритмы социальной изоляции, отсутствия контактов, потери цикла день-ночь и других факторов.

Циркадные ритмы – это 24-часовые циклы телесных и поведенческих изменений. По данным Национального института общих медицинских наук, эти паттерны, в том числе чувство сонливости и чувство голода, регулируются «главными часами» в мозгу и могут влиять на температуру тела. Супрахиазматическое ядро из десятков тысяч нейронов является эквивалентом таких «центральных часов» у позвоночных.

Наши циркадные ритмы не синхронизированы со временем суток, поэтому мы с трудом переносим смену часовых поясов, когда летим в другую часть мира. Продолжительность джетлага (синдрома смены часовых поясов) обычно соотносится с разницей во времени – по дню на час. Но доказано, что путешествия на восток для организма тяжелее, чем полёты на запад, так как день при этом не удлиняется, а сокращается.

Поскольку Фламини провела в пещере невероятно много времени без доступа к естественному свету, у ученых появилась уникальная возможность исследовать, как наш мозг приспосабливается к такой обстановке.

Выйдя на свет, Беатрис рассказала, что не почувствовала ничего особенного, потому что ей казалось, что она только недавно вошла в пещеру. У нее не было ощущения, что она скучает по свету солнца и всему остальному во внешнем мире.

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Во время пребывания в пещере Фламини не контактировала ни с кем, кроме своей команды поддержки, которая доставляла ей свежую еду и одежду и забирала у нее отходы. Она не знала о событиях в мире и ей даже не говорили о смерти одного из членов ее семьи.

Прямо сейчас представители Книги рекордов Гиннесса рассматривают заявку о внесении туда записи о самом продолжительном пребывании в пещере, совершенном добровольно.