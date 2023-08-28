Альтаир: кот с самым длинным хвостом в мире

Мейн-кун по имени Альтаир попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой роскошный хвост.

Альтаир, серебристый мейн-кун, объявлен обладателем самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних кошек. Кот живет в штате Мичиган, США, в доме доктора Уильяма Джона Пауэрса из Фармингтон-Хиллз. Хвостатому питомцу уже пять лет, он весит девять килограммов, а его хвост-рекордсмен достигает длины 40,83 сантиметра.

Кличку коту дали в честь созвездия – по этому принципу был назван и его сводный брат, который тоже был рекордсменом, но погиб несколько лет назад.

«Его брат Лебедь являлся обладателем самого длинного хвоста в истории, поэтому генетика, безусловно, сыграла свою роль. Но сейчас у меня есть ещё четыре кошки, занесенные в Книгу рекордов Гиннеса, так что я подозреваю, что, по крайней мере, частично это связано со специальной диетой, которую я разработал для них», – Уильям Пауэрс.

Уилл завел Альтаира после того, как он потерял всех своих кошек во время пожара в 2017 году.

«Когда я снова был готов завести питомца, заводчица мейн-кунов сказала мне, что у нее родился серебристый котенок. Он был сводным братом моего предыдущего кота Лебедя. Я не мог отказаться», – сказал Уилл.

Альтаир Фото: Guinness World Records

Уилл довольно рано понял, что Альтаир имеет все задатки рекордсмена.

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«Было совершенно очевидно, что, как и у Лебедя, с тех пор как он был котенком, у него был абсурдно длинный хвост, и с возрастом он продолжал становиться длиннее», – Уильям Пауэрс.

Несмотря на невероятно пышную шерсть на супердлинном хвосте, Альтаир почти не линяет. Линяет он только в период весеннего и осеннего равноденствия, когда «избавляется» от своей зимней шубы или сбрасывает летнюю шерсть, готовясь к зиме.

«Это довольно хитро работает: продолжительность дня меняет количество солнечных фотонов, попадающих на его сетчатку, и этот сигнал сообщает мозгу, что дни укорачиваются или удлиняются, и это высвобождает гормоны, которые регулируют, какую шерсть производить или сбрасывать», – отметил Пауэрс.

Альтаир Фото: Guinness World Records

Уилл описывает своего четвероногого друга как чудака и говорит, что он может быть очень пугливым и часто в панике убегает при громком шуме. Но, по словам Пауэрса, Альтаир чрезвычайно ласковый и требует постоянного внимания.

Поскольку Альтаир – мейн-кун, в его слюне содержится аллерген белка FelD1, который может влиять на людей, страдающих аллергией. По этой причине он остается дома, в то время как другой кот Уилла, Фенрир, самый высокий из ныне живущих домашних котов, ходит с ним в клинику на работу.

«У него есть кошачья лежанка, прикрепленная к стеклянной задней двери моего дома, и он может греться на солнце, пока я не вернусь с работы», – Уильям Пауэрс.

Хотя Альтаир сейчас является обладателем самого длинного хвоста среди живущих котов, Лебедь по-прежнему по-прежнему удерживает титул самого длинного хвоста у кошек за всю историю: его хвост достиг удивительных 44,66 см.

Уилл отпраздновал достижение Альтаира, купив ему несколько подарков, в том числе гигантское колесо для игр и бега, новую кошачью мебель и другие занятные штуки, чтобы его побаловать.