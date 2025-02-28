Альтернативный Новый год: 5 стран, где праздник отмечают не 1 января

Мы привыкли отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, но не во всех странах смена года приходится именно на эти даты. Рассказываем, где и как отмечают «альтернативный» Новый Год.

В разных уголках мира начало года отмечают по-своему, ориентируясь на местные календари и культурные обычаи. Вместе с Яндекс Путешествиями мы решили рассказать о 5 странах, где Новый год можно отпраздновать в другое время и по особым традициям.

Иран: Навруз — праздник весны и нового начала

Иран – страна с богатой историей и уникальными традициями. Одним из самых значимых и красивых праздников здесь является Навруз (в переводе с персидского «новый день»), который отмечается в день весеннего равноденствия и символизирует обновление природы и мира. В 2025 году он выпадает на 20 марта. Помимо Ирана, Навруз как начало нового года по астрономическому календарю празднуют также в Афганистане. Ещё этот день является государственным праздником в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции.

Подготовка к Наврузу начинается задолго до самого праздника. Иранцы проводят генеральную уборку – ханетакани. Они приводят в порядок не только свои дома, но и улицы, считая, что это очистит их от всего ненужного и откроет путь для новых начинаний.

Один из самых ярких обычаев — это чахаршанбе-сури или «праздник костров», который отмечается в последний вторник старого года. В этот день по всей стране иранцы жгут костры и прыгают через огонь, что символизирует очищение от старого и привлечение удачи в новый год. Всё это сопровождается песнями, танцами и гуляньями до поздней ночи.

Празднование Навруза в Тегеране Фото: Ninara / Flickr

После того, как наступает Новый год, иранцы начинают ходить в гости, поздравляют родственников и друзей, обмениваются подарками и готовят праздничные угощения. На столе обязательно должно быть семь блюд по особой традиции Хафт Син — все названия этих блюд начинаются с буквы «син» персидского алфавита. Например, сабзех — пшеничные или чечевичные ростки, символизирующие возрождение, сиб — яблоко, которое означает здоровье, сир — чеснок, охраняющий от болезней, и саману — пудинг из пшеницы, символизирующий силу.

В 13-й день Навруза наступает День природы, или Сизда-Бедар — день, когда все отправляются на свежий воздух. Это время для пикников, прогулок и отдыха на свежем воздухе, когда можно набраться сил и настроиться на новый этап жизни.

Планируя поездку в Иран на Навруз, стоит учесть: билет на самолёт из Москвы до Тегерана — столицы Ирана — в марте будет стоить от 14000 до 30000 рублей, в зависимости от даты вылета и авиакомпании. Проживание в отеле на двоих в среднем будет стоить от 6 000 рублей за ночь.

Индия: Гуди Падва — бамбуковый шест вместо ёлки

В Индии Новый год — не одно, а сразу семь торжеств, что связано с богатым культурным разнообразием и локальными традициями различных регионов. Так, жители Кашмира встречают Новый год 10 марта, в Андхра-Прадеш — 26 марта, в Западной Бенгалии — 13 апреля, а в Тамил Наду — 14 апреля. Индийские мусульмане празднуют Мухаррам в середине ноября, а христиане традиционно отмечают наступление нового года 1 января.

Однако в стране есть вполне официальный Новый год – Гуди Падва, который символизирует собой начало нового сельскохозяйственного цикла и пробуждение природы. Этот праздник особенно важен для жителей штата Махараштра, где проживают маратхи и конкани. По лунному индуистскому календарю празднование совпадает с началом месяца чайтра — первым днем прибывающей луны. В 2025 году Гуди Падва пройдет 30 марта.

Главным атрибутом индийского праздника является не ёлка, а бамбуковый шест «гуди», который олицетворяет создателя мира Брахму. Его украшают яркими тканями, красными гирляндами, листьями деревьев, а на верхушку надевают медный или серебряный горшок. «Гуди» принято устанавливать на окне, считая, что он принесёт удачу и защитит дом от злых сил.

Бамбуковый шест «гуди» Фото: Harini Calamur / Flickr

Первые три с половиной дня после Гуди Падвы, называемые «Садетин Мухурта», считаются наилучшим временем для начинаний и исполнения желаний. В эти дни также принято украшать дома и обновлять гардероб. Старую одежду либо выбрасывают, либо сжигают, чтобы символически избавиться от всех неудач и болезней.

В городах дома традиционно украшают узорами ранголи, а в сельской местности на стены жилищ наносят помёт коров, которых в Индии почитают как священных животных. На улицах часто можно увидеть людей в цветочных гирляндах, которые символизируют приход весны и обновление жизни.

Что касается кухни, то Гуди Падва не обходится без блюд из овощей и фруктов, щедро приправленных индийскими специями. Среди традиционных угощений — паста из листьев дерева Ним и пальмового сахара, аам панна (острый манговый напиток), пуран поли (чечевичный хлебец с тростниковым сахаром), шрикханд (сладкий йогурт с шафраном).

Фото: Harini Calamur / Flickr

Во время праздников по всей Индии проходят карнавалы, конкурсы танцев, театральные представления, а также устраиваются прыжки через костры и хождение по углям.

Перелёт из Москвы до Мумбаи в конце марта в среднем будет стоить от 30 000 рублей, а проживание в одном из четырёхвездочных отелей недалеко от центра – 6000-15000 рублей за ночь.

Таиланд: Сонгкран — фестиваль водных битв

Сонгкран – это традиционный тайский Новый год, который отмечается с 13 по 15 апреля и является одним из самых значимых и зрелищных событий в королевстве. Этот праздник объединяет религиозные обряды, культурные события и массовые гуляния. Кстати, сейчас в Таиланде 2568 год — летоисчисление здесь ведётся с года ухода Будды в нирвану, поэтому буддийский календарь опережает григорианский на 543 года.

Центральная тема Сонгкрана — вода. В древности это торжество было посвящено очищению: вода символизирует избавление от негатива и грехов. Кроме того, в это время было принято призывать дожди для будущего урожая. Сегодня вода продолжает играть важную роль в празднике, но в более увлекательной форме — через водные бои, которые привлекают тысячи людей на улицы. Туристы и местные жители вооружаются водяными пистолетами, ведрами, шлангами и даже мощными водяными пушками, чтобы устроить настоящие битвы с водой. В этот день неважно, кто ты: местный житель или турист, взрослый или ребёнок — сухим из воды не выйдет никто.

Фото: Tetsushi Kimura / Flickr

Второй день Сонгкрана в Таиланде официально посвящён семье. В это время принято посещать родителей, помогать пожилым родственникам, устраивать семейные обеды. Для местных жителей Сонгкран также означает время для религиозных практик, когда они посещают храмы, моют статуи Будды и устраивают церемонии подношений. Многие тайцы также возвращаются в родные деревни, чтобы отдать дань уважения старшему поколению.

Сонгкран выходит за пределы Таиланда и отмечается в других странах Юго-Восточной Азии. Камбоджа, Лаос, Бирма, а также этнические группы в южных районах Китая и Индии (например, в провинциях Юньнань, Аруначал-Прадеш и Ассам) также проводят свои версии Сонгкрана.

Фото: Flickr

Тем, кто планирует отправиться в Таиланд в это время, важно заранее узнать о стоимости поездки и проживания. Авиаперелёт из Москвы до Бангкока в апреле стоит в среднем от 30 000 рублей, а проживание на двоих в одном из трёхзвездочных отелей недалеко от центра – 9000 рублей за ночь.

Непал: Нававарша — народные гуляния и подношения богам

Фото: Sushan Mool / Wikimedia Commons

В Непале используется солнечный календарь Викрам-Самват, основанный на правлении императора Викрамадитьи в 57 году до н. э. Здесь Новый год, известный как Нававарша, традиционно отмечается в первый день месяца Байсах, обычно во вторую неделю апреля. В 2025 году праздник выпадает на 13 апреля. В этот день по всей стране будут проходить красочные шествия, улицы украсят яркими гирляндами, вокруг будут царить музыка, танцы и всеобщее веселье. Главные празднования проходят в Катманду, Патане и Бхактапуре, где собираются как местные жители, так и туристы.

Семья играет важную роль в празднике: люди собираются за праздничным столом и дарят друг другу подарки. Однако Нававарша — это не только светский праздник, но и значимое событие для индуистов. С раннего утра верующие отправляются в храмы, чтобы совершить пуджу — священное подношение богам. Обряд включает обход храма по часовой стрелке с ритуальным звоном в колокола, что символизирует очищение и привлечение удачи в новом году.

В 2025 году 13 апреля совпадает с Бискет Джатра — одним из самых ярких фестивалей Непала, который ежегодно проходит в Бхактапуре. Кульминацией праздника становится торжественное шествие огромной колесницы с изображениями богов Шивы и Кали. Грандиозное зрелище сопровождается ритуалами, танцами, массовыми гуляньями и соревнованиями по перетягиванию каната.

Перелёт из Москвы до Катманду — столицы Непала — в апреле стоит от 35 000 рублей, а проживание в одном из трёхзвёздочных отелей рядом с центром — в среднем 5000-9000 рублей.

Эфиопия: Энкутаташ — костры вместо фейерверков

Эфиопия — одна из немногих стран, где в повседневной жизни до сих пор используется юлианский календарь. Поэтому летоисчисление здесь отстаёт от григорианского на семь лет и восемь месяцев, а Новый год, известный как Энкутаташ («День подношения драгоценностей»), отмечается осенью. В 2025 году праздник выпадает на 11 сентября.

Традиция празднования уходит корнями во времена царицы Савской. Согласно легендам, после возвращения царицы из Иерусалима, где она встречалась с царём Соломоном, благодарные подданные встретили её дарами, в том числе драгоценными камнями. Так этот день стал особенным: он знаменует не только начало нового года, но и обновление, щедрость и процветание. Рано утром эфиопы надевают традиционные белые одежды и отправляются в церкви на праздничные службы. После этого семьи собираются за трапезой, где обязательно подают инжеру — эфиопский белый плоский хлеб, и уат — ароматное тушёное мясо.

Главные торжества проходят в городе Гайнт, в Костеле Йоханнесс, где в течение трёх дней проводится красочная процессия с молитвами, псалмами и гимнами. Одним из самых известных мест для празднования также является церковь Рагуаль на горе Энтото рядом с Аддис-Абебой. Вечером по всей стране разжигают большие костры из эвкалипта и ели. Существует традиция: если верхушка главного костра на центральной площади Аддис-Абебы падает в определённую сторону, считается, что именно там будет самый богатый урожай.

В каждом уголке Эфиопии проходят праздничные шествия, напоминающие колядки. Дети выходят на улицы в традиционных костюмах шамма – белых хлопковых накидках с африканскими узорами. Под звуки барабанов они поют ритуальные песни и за это получают маленькие подарки. Накануне праздника люди плетут цветочные венки, которые в Новый год раздают прохожим. Они символизируют благополучие и призваны даровать каждому частичку радости и удачи на целый год. Вечером принято навещать родственников и друзей, а завершением праздника становится традиционное застолье с эфиопским пивом — телла.

Стоимость билета на самолёт из Москвы в Аддис-Абебу в сентябре составляет около 50 000 рублей, а стоимость проживания на двоих в одном из четырёхзвёздочных отелей начинается в среднем от 6000 рублей за ночь.

Каждая страна придает празднованию Нового года свой уникальный смысл и атмосферу. Посетив любую из них в этот период, можно не только познакомиться с местными традициями, но и по-новому ощутить дух праздника, а также открыть для себя яркие особенности культуры.