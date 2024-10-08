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Алтимат фрисби: как игра с летающим диском превратилась в настоящий спорт

Фото: Светлана Родионова

Что такое летающий диск фрисби и как с ним можно скоротать время в компании, известно многим. Но то, что игра с тарелкой стала полноценным командным видом спорта, который собирает тысячи участников и болельщиков в разных городах и странах мира, может вас удивить. На сегодняшний день для игроков алтимат фрисби это уже не просто спорт – это стиль жизни.

Алтимат как профессиональная игра берёт своё начало Америке в 1960х годах – именно тогда один из учеников Колумбийской средней школы Джоэл Силвер собрал свою первую команду фрисбистов, переняв опыт игры от старших товарищей из колледжа в Массачусетсе.

В том колледже студенты вообще любили отправлять друг другу по ветру что-то дискообразное – в ход шли крышки и жестяные формы от пирогов с гравировкой Frisbie’s Pie’s. Поэтому неудивительно, что когда в продаже появились уже полноценные пластиковые диски от разработчика игрушек Wham-O, вдохновленные дизайном американского летчика Фред Моррисона и волной уфомании, их официальные названия не прижились. Отныне летающие диски носили сленговое, но гордое имя Frisbee.

Фото: Doug Coldwell / Wikimedia Commons
Форма Frisbie pie от компании Frisbie Pie Company

Годом рождения вида спорта под названием «алтимат фрисби» считается 1968, когда с подачи Джоэла Силвера была проведена первая санкционированная игра среди двух команд Колумбийской средней школы. Вскоре игроками был создан первый свод правил. Ключевым значилось отсутствие судей – за соблюдением порядка должны были следить сами игроки.

В чём суть игры?

Алтимат – это неконтактный вид спорта, где сочетаются элементы футбола, баскетбола и регби. Игра ведётся двумя командами на прямоугольном поле — в зале, на траве или песке. Целью является заработать больше очков, чем команда соперника.

Очки начисляются, когда игрокам одной команды удаётся пасами донести диск до зоны противника (это прямоугольные зоны, обычно 18×37 метров, расположенные по краям полей). Задача соперника –сбить тарелку в воздухе или вынудить игроков, владеющих диском, сделать ошибку – если диск касается земли, это считается потерей, и владение диском переходит другой команде.

Фото: Анна Стукалина

Чемпионат России по Алтимату 2024

Одним из ключевых правил игры является запрет на пробежку с диском – как только игрок принял пас от своих, он ищет, кому передать диск, чтобы сокомандникам было легче поймать его в зоне противника. За тем, чтобы игроки не перемещались с диском, не вступали в намеренный контакт и не растягивали пасы дольше, чем на 10 секунд, следят игроки противоположной команды.

Игра в зале и на песке ведётся командами по 5 человек, при встрече на траве – по 7 человек. В течение игры можно делать замены, поэтому приветствуется, когда на турниры в залах или на песке едут команды от 8 человек, а на игры на траве – от 15, чтобы у спортсменов была возможность отдохнуть.

Алтимат в России

Популярность спорта, прославляющего свободный дух, начала набирать обороты за пределами Америки. В Россию игра просочилась только в 1989 году вместе с приехавшими по обмену в Ленинград канадскими школьниками. В начале 90-х жители Санкт-Петербурга могли наблюдать отдельные группы молодых ребят, бросающих диск на Дворцовой площади. В Питере и формируется первая российская алтимат команда, известная на сегодняшний день как «ЮПитер».

Фото: ЮПитер
Старейший из существующих алтимат-клубов России ЮПитер. Кубок Санкт-Петербурга 2018 год

В 2011 году, во время проведения Sockeye Camp 2011, в Москву приезжают одни из лучших американских фрисбистов, чтобы обучить «тарелочным премудростям» коллег из России – для российских игроков это становится серьёзным толчком и отправной точкой в большой спорт. В результате в том же году на чемпионате Европы россияне занимают 2-е место из 15-ти команд в смешанном дивизионе.

Начиная с 2011 года, российские микстовые и женские команды показывают себя одними из лидеров пляжного алтимата и привлекают внимание поклонников спорта во всём мире.

В легендарной игре 2017 года наша Национальная женская сборная выигрывает пляжный чемпионат мира во французском Руайане, оставляя позади прародителей алтимата – сборную США. А в 2019 году во время Европейского Чемпионата на траве в Дьоре россияне зарабатывают бронзу во всех трёх дивизионах – открытом (мужском), женском и микстовом.

Фото: Diana Mukha Metgalina
Национальная женская сборная, обыгравшая сборную США на пляжном чемпионате мира в Руайане в 2017 году.

О «духе игры»

Как отмечают спортсмены, основным и по-настоящему уникальным принципом алтимата является «дух игры». Именно благодаря этому подходу спорт стал для участников и болельщиков не просто игрой, а настоящей философией жизни.

Здесь нет судей и арбитров, а игроки полагаются на честность друг друга и умение договариваться – в случае объявления «фола» (то есть нарушения правил) игрок, против которого объявили нарушение, может согласиться или не согласиться с ним. В конце встречи команды выставляют друг другу баллы за «дух игры».

Фото: Светлана Родионова

По словам Данилы Орленко, учредителя «Федерации флаинг диска Вологодской области», который занимается алтиматом более семи лет, в первую очередь этот спорт привлёк его приятным обществом и культурой сплочённости – а дальнейшее погружение в игру открыло для него эту спортивную дисциплину с более глубокой стороны.

«В алтимате нет судей и все решения на поле принимаются игроками. С одной стороны, это кажется лёгким условием, ведь можно объявлять фолы или пробежки, когда это удобно тебе, – поясняет Данила. – Но с другой, если учитывать тот факт, что ты должен быть честным, прежде всего, с самим собой и с другими, то это добавляет большую ответственность за принятые решения».

Данила отмечает, что сейчас в алтимате зарождается тренд на внедрение в игру судей и обозревателей, которые могут дать свой совет в случае спорных ситуаций. По его словам, потенциально у этого движения есть все шансы сделать игру более зрелищной – но также и подавить один из ключевых аспектов притягательности алтимата. 

«К сожалению, это уберет элемент „зрелой игры“, где нужно уметь быть взрослым человеком, который принимает решения взвешенно, а не на основе эмоций или желания выиграть, – поясняет Данила. – Человеку, в особенности, молодому, это может дать очень много в плане личностного роста».

Фото: Светлана Родионова

Чемпионат России по Алтимату 2024

Спорт ради путешествий или путешествия ради спорта

Многих новичков алтимат привлекает не только духом свободы и очарованием личностного развития, но и просто возможностью путешествовать.

Алтимат – внесезонный спорт: в течение года игроки могут померяться силами на траве, на пляжных и зальных турнирах, которые организуются по всей России. Один из последних турниров корпоративной лиги Springle Pro, например, проходил в Москве, а уже в ноябре игроки встретятся на соревнованиях в Вологодской области.

Помимо рейтинговых турниров, в нашей стране и в мире проводится множество фановых состязаний просто для удовольствия: например, на Шляпных турнирах спортсмены получают возможность сыграть в одной команде с участниками со всей России – состав команд определяет жребий.

Фото: Анна Стукалина
Фото: Светлана Родионова
Фото: Светлана Родионова
Фото: Светлана Родионова

Чемпионат России по Алтимату 2024

Конечно же, кульминацией сезона для любителей алтимата становится Чемпионат России. В этом году он прошёл в Саранске, где в финале команды встретились на масштабной «Мордовия Арена». Победителями в открытом мужском и женском дивизионах стали команды из Москвы «Сокол» и «Inside». При этом важно отметить, что сейчас основными хабами алтимата в России являются не только столицы – спорт также активно продвигается в Нижнем Новгороде, Вологде, Ярославле, Великом Новгороде, Ижевске, Екатеринбурге и Красноярске.

Во многих из этих городов сосуществуют сразу несколько команд по алтимату (список действующих и прошлых команд можно посмотреть тут), и уже начинают развиваться школьные лиги для самых молодых участников. Желающим присоединиться к командам или просто попробовать свои силы стоит просто набрать в любом поисковике в Интернете запрос про свой город или напрямую задать вопрос в Федерацию Флаинг Диска России, которая действует в нашей стране с 2015 года.

Фото: Светлана Родионова

Как и любой развивающийся спорт, алтимат имеет довольно невысокий порог входа. Здесь нет строгих требований к физической форме – её можно набрать уже в течение одного сезона активных тренировок — достаточно просто иметь интерес и желание двигаться вперед. Участники желают привлечь как можно больше новых игроков, поэтому новичкам здесь всегда рады.

«Человек — очень социальное существо. Алтимат в этом плане попадает в самую точку — даёт то, что необходимо всем нам: хороших и надёжных друзей, ощущение причастности к чему-то большому, — считает Данила Орленко. — Ведь приехав практически в любой крупный город мира, можно проверить в интернете, есть ли в этом городе команда, или может кто-то просто собирается и бросает тарелку в парке. Если написать этим людям и спросить, можно ли присоединиться, скорее всего ответ будет – „да, конечно, приходи!"»

Сейчас алтимат в России переживает интересный период: у российских спортсменов всё ещё остаётся возможность выезжать на международные состязания – как, например, турнир Copa Tanga в Барселоне этой весной — но в целом спорт в нашей стране сейчас развивается изолировано от европейских и мировых команд. Это даёт большие возможности для расширения «вглубь», считает Данила.

Фото: Светлана Родионова

«Так как спорт находится на стадии развития, то в команде вы будете не только игроком, но сможете и проявлять другие свои качества. Есть даже люди, которые не играют в алтимат сами, но просто любят этот спорт и вкладываются как могут. Каждый игрок или человек, причастный к алтимат-клубу, может привнести что-то полезное: добавить новую идею, предложить помощь в поисках зала для тренировок, пофотографировать, снять видео или как-нибудь ещё».

Игроки в алтимат могут описать его так: это спорт, где сильна культура единства, принято подбадривать друг друга и поддерживать в моменты ошибок. Но самое важное в алтимате — это получать удовольствие. От игр, путешествий и жизни в целом.

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