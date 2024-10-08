Алтимат фрисби: как игра с летающим диском превратилась в настоящий спорт

Что такое летающий диск фрисби и как с ним можно скоротать время в компании, известно многим. Но то, что игра с тарелкой стала полноценным командным видом спорта, который собирает тысячи участников и болельщиков в разных городах и странах мира, может вас удивить. На сегодняшний день для игроков алтимат фрисби это уже не просто спорт – это стиль жизни.

Алтимат как профессиональная игра берёт своё начало Америке в 1960х годах – именно тогда один из учеников Колумбийской средней школы Джоэл Силвер собрал свою первую команду фрисбистов, переняв опыт игры от старших товарищей из колледжа в Массачусетсе.

В том колледже студенты вообще любили отправлять друг другу по ветру что-то дискообразное – в ход шли крышки и жестяные формы от пирогов с гравировкой Frisbie’s Pie’s. Поэтому неудивительно, что когда в продаже появились уже полноценные пластиковые диски от разработчика игрушек Wham-O, вдохновленные дизайном американского летчика Фред Моррисона и волной уфомании, их официальные названия не прижились. Отныне летающие диски носили сленговое, но гордое имя Frisbee.

Форма Frisbie pie от компании Frisbie Pie Company Фото: Doug Coldwell / Wikimedia Commons

Годом рождения вида спорта под названием «алтимат фрисби» считается 1968, когда с подачи Джоэла Силвера была проведена первая санкционированная игра среди двух команд Колумбийской средней школы. Вскоре игроками был создан первый свод правил. Ключевым значилось отсутствие судей – за соблюдением порядка должны были следить сами игроки.

В чём суть игры?

Алтимат – это неконтактный вид спорта, где сочетаются элементы футбола, баскетбола и регби. Игра ведётся двумя командами на прямоугольном поле — в зале, на траве или песке. Целью является заработать больше очков, чем команда соперника.

Очки начисляются, когда игрокам одной команды удаётся пасами донести диск до зоны противника (это прямоугольные зоны, обычно 18×37 метров, расположенные по краям полей). Задача соперника –сбить тарелку в воздухе или вынудить игроков, владеющих диском, сделать ошибку – если диск касается земли, это считается потерей, и владение диском переходит другой команде.

Чемпионат России по Алтимату 2024 Фото: Анна Стукалина

Одним из ключевых правил игры является запрет на пробежку с диском – как только игрок принял пас от своих, он ищет, кому передать диск, чтобы сокомандникам было легче поймать его в зоне противника. За тем, чтобы игроки не перемещались с диском, не вступали в намеренный контакт и не растягивали пасы дольше, чем на 10 секунд, следят игроки противоположной команды. Игра в зале и на песке ведётся командами по 5 человек, при встрече на траве – по 7 человек. В течение игры можно делать замены, поэтому приветствуется, когда на турниры в залах или на песке едут команды от 8 человек, а на игры на траве – от 15, чтобы у спортсменов была возможность отдохнуть.

Алтимат в России

Популярность спорта, прославляющего свободный дух, начала набирать обороты за пределами Америки. В Россию игра просочилась только в 1989 году вместе с приехавшими по обмену в Ленинград канадскими школьниками. В начале 90-х жители Санкт-Петербурга могли наблюдать отдельные группы молодых ребят, бросающих диск на Дворцовой площади. В Питере и формируется первая российская алтимат команда, известная на сегодняшний день как «ЮПитер».

Старейший из существующих алтимат-клубов России ЮПитер. Кубок Санкт-Петербурга 2018 год Фото: ЮПитер

В 2011 году, во время проведения Sockeye Camp 2011, в Москву приезжают одни из лучших американских фрисбистов, чтобы обучить «тарелочным премудростям» коллег из России – для российских игроков это становится серьёзным толчком и отправной точкой в большой спорт. В результате в том же году на чемпионате Европы россияне занимают 2-е место из 15-ти команд в смешанном дивизионе.

Начиная с 2011 года, российские микстовые и женские команды показывают себя одними из лидеров пляжного алтимата и привлекают внимание поклонников спорта во всём мире.

В легендарной игре 2017 года наша Национальная женская сборная выигрывает пляжный чемпионат мира во французском Руайане, оставляя позади прародителей алтимата – сборную США. А в 2019 году во время Европейского Чемпионата на траве в Дьоре россияне зарабатывают бронзу во всех трёх дивизионах – открытом (мужском), женском и микстовом.

Национальная женская сборная, обыгравшая сборную США на пляжном чемпионате мира в Руайане в 2017 году. Фото: Diana Mukha Metgalina

О «духе игры»

Как отмечают спортсмены, основным и по-настоящему уникальным принципом алтимата является «дух игры». Именно благодаря этому подходу спорт стал для участников и болельщиков не просто игрой, а настоящей философией жизни.

Здесь нет судей и арбитров, а игроки полагаются на честность друг друга и умение договариваться – в случае объявления «фола» (то есть нарушения правил) игрок, против которого объявили нарушение, может согласиться или не согласиться с ним. В конце встречи команды выставляют друг другу баллы за «дух игры».

Фото: Светлана Родионова

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По словам Данилы Орленко, учредителя «Федерации флаинг диска Вологодской области», который занимается алтиматом более семи лет, в первую очередь этот спорт привлёк его приятным обществом и культурой сплочённости – а дальнейшее погружение в игру открыло для него эту спортивную дисциплину с более глубокой стороны.

«В алтимате нет судей и все решения на поле принимаются игроками. С одной стороны, это кажется лёгким условием, ведь можно объявлять фолы или пробежки, когда это удобно тебе, – поясняет Данила. – Но с другой, если учитывать тот факт, что ты должен быть честным, прежде всего, с самим собой и с другими, то это добавляет большую ответственность за принятые решения».

Данила Орленко Учредитель «Федерации флаинг диска Вологодской области» Поведение каждого игрока на поле строит репутацию команды. Если вкладывать такой смысл в дух игры, то это превращается в хорошую возможность проявить свои лучшие качества: самообладание, честность, спокойствие, вежливость и доброжелательность в особенно жаркие и решающие игровые моменты. И как бы ни была желанна победа, нужно уметь принимать тот факт, что диск был пойман или брошен не совсем честно. Это крайне сложно, когда на поле нет человека, который примет такое решение за тебя.

Данила отмечает, что сейчас в алтимате зарождается тренд на внедрение в игру судей и обозревателей, которые могут дать свой совет в случае спорных ситуаций. По его словам, потенциально у этого движения есть все шансы сделать игру более зрелищной – но также и подавить один из ключевых аспектов притягательности алтимата.

«К сожалению, это уберет элемент „зрелой игры“, где нужно уметь быть взрослым человеком, который принимает решения взвешенно, а не на основе эмоций или желания выиграть, – поясняет Данила. – Человеку, в особенности, молодому, это может дать очень много в плане личностного роста».

Чемпионат России по Алтимату 2024 Фото: Светлана Родионова

Спорт ради путешествий или путешествия ради спорта

Многих новичков алтимат привлекает не только духом свободы и очарованием личностного развития, но и просто возможностью путешествовать.

Алтимат – внесезонный спорт: в течение года игроки могут померяться силами на траве, на пляжных и зальных турнирах, которые организуются по всей России. Один из последних турниров корпоративной лиги Springle Pro, например, проходил в Москве, а уже в ноябре игроки встретятся на соревнованиях в Вологодской области.

Помимо рейтинговых турниров, в нашей стране и в мире проводится множество фановых состязаний просто для удовольствия: например, на Шляпных турнирах спортсмены получают возможность сыграть в одной команде с участниками со всей России – состав команд определяет жребий.

Чемпионат России по Алтимату 2024 Фото: Анна Стукалина

Конечно же, кульминацией сезона для любителей алтимата становится Чемпионат России. В этом году он прошёл в Саранске, где в финале команды встретились на масштабной «Мордовия Арена». Победителями в открытом мужском и женском дивизионах стали команды из Москвы «Сокол» и «Inside». При этом важно отметить, что сейчас основными хабами алтимата в России являются не только столицы – спорт также активно продвигается в Нижнем Новгороде, Вологде, Ярославле, Великом Новгороде, Ижевске, Екатеринбурге и Красноярске.

Во многих из этих городов сосуществуют сразу несколько команд по алтимату (список действующих и прошлых команд можно посмотреть тут), и уже начинают развиваться школьные лиги для самых молодых участников. Желающим присоединиться к командам или просто попробовать свои силы стоит просто набрать в любом поисковике в Интернете запрос про свой город или напрямую задать вопрос в Федерацию Флаинг Диска России, которая действует в нашей стране с 2015 года.

Фото: Светлана Родионова

Как и любой развивающийся спорт, алтимат имеет довольно невысокий порог входа. Здесь нет строгих требований к физической форме – её можно набрать уже в течение одного сезона активных тренировок — достаточно просто иметь интерес и желание двигаться вперед. Участники желают привлечь как можно больше новых игроков, поэтому новичкам здесь всегда рады.

«Человек — очень социальное существо. Алтимат в этом плане попадает в самую точку — даёт то, что необходимо всем нам: хороших и надёжных друзей, ощущение причастности к чему-то большому, — считает Данила Орленко. — Ведь приехав практически в любой крупный город мира, можно проверить в интернете, есть ли в этом городе команда, или может кто-то просто собирается и бросает тарелку в парке. Если написать этим людям и спросить, можно ли присоединиться, скорее всего ответ будет – „да, конечно, приходи!"»

Сейчас алтимат в России переживает интересный период: у российских спортсменов всё ещё остаётся возможность выезжать на международные состязания – как, например, турнир Copa Tanga в Барселоне этой весной — но в целом спорт в нашей стране сейчас развивается изолировано от европейских и мировых команд. Это даёт большие возможности для расширения «вглубь», считает Данила.

Фото: Светлана Родионова

«Так как спорт находится на стадии развития, то в команде вы будете не только игроком, но сможете и проявлять другие свои качества. Есть даже люди, которые не играют в алтимат сами, но просто любят этот спорт и вкладываются как могут. Каждый игрок или человек, причастный к алтимат-клубу, может привнести что-то полезное: добавить новую идею, предложить помощь в поисках зала для тренировок, пофотографировать, снять видео или как-нибудь ещё».

Игроки в алтимат могут описать его так: это спорт, где сильна культура единства, принято подбадривать друг друга и поддерживать в моменты ошибок. Но самое важное в алтимате — это получать удовольствие. От игр, путешествий и жизни в целом.