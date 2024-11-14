Американцам предложили уплыть от политики на четыре года

После победы республиканского кандидата Дональда Трампа на президентских выборах США некоторые недовольные американцы объявили о своём переезде в другие страны.

Круизная компания Villa Vie Residences предложила гражданам США отвлечься от политики и отправиться на четыре года в кругосветное путешествие с посещением 140 стран на семи континентах, сообщает Business Insider.

Программа круиза под названием Skip Forward («Промотай вперед») была объявлена вскоре после сообщения о переизбрании Дональда Трампа новым главой Соединенных Штатов. Раздосадованные исходом предвыборной гонки американцы смогут отправиться в плавание на борту круизного лайнера Villa Vie Odyssey. Круиз займет четыре года, то есть весь срок правления нового президента.

Стоимость билета по системе «все включено» за одноместный номер составит $255,9 тысячи, а желающие сбежать парой заплатят за двухместный номер от $319,9 тысячи.

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При этом у путешественников также есть опция забронировать номер только на два года по тарифу «Midterm Selection» за $150,3 тысячи на одного человека и $187,9 тысячи за двоих – в таком случае путешественники смогут вернуться в страну в 2026 году после промежуточных выборов в Конгресс.

Представитель круизной компании пояснил, что пассажиры не смогут автоматически получить гражданство какой-либо страны, но получат на время путешествия возможность «избежать пробок, политики и монотонности городской жизни».

Лайнер Villa Vie Odyssey оборудован роскошными каютами-виллами, рабочими залами, спа-салоном, барами и ресторанами. Корабль должен был отправиться в самый длительный туристический круиз в истории ещё в мае, но из-за четырехмесячной задержки покинул причал в Белфасте только в сентябре. Судя по сообщениям, несколько пассажиров, которые особо настойчиво жаловались на задержку, были спроважены с корабля. Ранее мы рассказывали, что ради многолетнего путешествия некоторые участники круиза продали «всё, что у них было».