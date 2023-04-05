Американец не подстригал усы 30 лет. Они выросли до 60 сантиметров

Это рекорд.

Жителя Саммервилля, штат Южная Каролина, Пола Слосара признали обладателем самых длинных усов среди живущих мужчин.

Он представил свою усы для участия в Национальном чемпионате США по бороде и усам в Каспере, штат Вайоминг, после чего его достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Это был момент особой гордости для Пола, который последние три десятилетия совершенствовал свою растительность на лице.

В конкурсном отращивании усов усы определяются как волосы, растущие только над верхней губой с выступом за них не более 1,5 см. Усы также должны расчесываться, хотя на соревнованиях можно использовать средства для укладки.

Стиль усов Пола определяется как «английский», когда усы растут от середины верхней губы с очень длинными волосами, стянутыми в стороны. Кончики могут быть слегка приподняты.

«Как гласит история… Раньше я носил короткие усы. Однажды после того, как я подстриг усы, я пошел поцеловать свою жену, а она оттолкнула меня и пожаловалась. Она заявила: " Не целуй меня после того, как подстрижешь усы, потому что это все равно, что целовать щетку!" Так что с того дня я просто перестал стричь их», – Пол Слосар.

Поначалу Пол отращивал усы, чтобы посмотреть, насколько длинными они будут. Однажды его выделили на местном мотоциклетном мероприятии и предложили принять участие в соревновании по укладке волос на лице.

«На окружной ярмарке была категория усов наряду с несколькими категориями бороды. В категории с усами было шесть конкурсантов, и я занял первое место», – рассказывает Слосар.

Поскольку это был его первый конкурс усов, Пол подумал, что с него хватит, и можно заканчивать.

«Затем мне сказали, что есть награда Best of Show и что я должен остаться ради нее. Ну, к моему большому удивлению, я выиграл награду Best of Show», – Пол Слосар.

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После переезда в Чарльстон, штат Южная Каролина, в 2011 году Пол встретил джентльмена по имени Пол Руф, который предложил ему принять участие в чемпионате мира по бороде и усам в сентябре 2017 года, который проходит в Остине, штат Техас.

«Мы встречались пару раз до этого, и он сказал мне, что я должен приобрести костюм, так как он подчеркнет усы. Он также сказал мне, что я должен соревноваться в категории английских усов», – говорит Слосар.

В конкурсе приняли участие 790 участников из 33 стран в 26 категориях растительности на лице. По правилам участники могли соревноваться только в одной категории.

«В категории "английские усы" участвовало около дюжины человек. Все они занимали призовые места на региональных, национальных и/или мировых соревнованиях. Я был настоящей темной лошадкой», – сказал Слосар.

Обладатель самых длинных английских усов Фото: Guinness World Records

Пол говорит, что нынешняя длина его усов позволяет ему «чувствовать» стены, когда он проходит мимо них, если он находится достаточно близко. На укладку усов ему требуется более получаса натирания воском.

Мужчина объясняет, что люди, которые его видят, либо любят его усы, либо ненавидят их. Однако он обнаружил, что большинству людей, с которыми он сталкивается, это нравится. Очень многие на улице просят сделать с ним селфи.

Пол подал в Книгу рекордов Гиннеса заявку в надежде, что они окажутся самыми длинными в сентябре 2022 года, признав, что это был очень сложный и ответственный процесс.

«Мне нужно было предоставить конкретные фотографии, документирующие точную длину, а также несколько снимков головы… Через несколько недель было установлено, что ни у кого в настоящее время нет английских усов такой длины, как у меня», – Пол Слосар.

Пол говорит, что не собирается когда-либо подстригать или брить усы. Его спрашивали, сбрил бы он или подстриг бы усы для работы, и он всегда отвечал отрицательно.

«Кроме того, моя жена сказала мне, что, если я приду домой с подстриженными усами, она вручит мне документы о разводе. Я считаю, что можно с уверенностью сказать: ей усы нравятся», – шутит Пол.