Американец переводил утят через дорогу и погиб под колесами машины

Автомобиль сбил неравнодушного мужчину на оживленном шоссе.
В городе Роклин (штат Калифорния, США) мужчина погиб под колесами автомобиля, когда помогал утке с утятами переходить дорогу. Трагедия произошла вечером в пятницу, 19 мая.
Заметив выводок утят, американец припарковал автомобиль со своими детьми и начал переводить утку с птенцами через перекресток оживленного шоссе. Мужчина помог утиному семейству забраться на бордюр, но в этот момент его насмерть сбила машина под управлением 17-летней девушки.
Виновница ДТП не пыталась скрыться: она осталась на месте трагедии и стала активно сотрудничать с правоохранительными органами. Полицейские не стали арестовывать девушку и отметили, что расследование инцидента в данный момент продолжается.
Между тем на месте аварии возник стихийный мемориал. Люди несут туда цветы и резиновых уточек в память о неравнодушном мужчине.
Ранее сообщалось, что в деревне Гронан (Великобритания) бордер-колли по кличке Фрея прыгнула за руль машины Jeep Cherokee и устроила ДТП.
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