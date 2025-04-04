Американец тайно побывал на острове смертельно опасных аборигенов

Михаил Поляков давно увлекается экстремальными путешествиями.

Американский авантюрист Михаил Поляков был арестован в Индии после посещения острова Норт-Сентинел, где проживают изолированные от цивилизации аборигены. 24-летнему Полякову потребовалось несколько месяцев подготовки перед экспедицией. После неудачной попытки в октябре 2024 года, он вернулся в Индию в январе и приобрел мотор для лодки.

29 марта он достиг острова, осмотрел территорию в бинокль и, убедившись в отсутствии людей, вышел на берег, оставив кокосы и газировку в качестве подарков. Записав видео на GoPro и взяв образец песка, Поляков вернулся в лодку. Ждать встречи с аборигенами ему пришлось около часа, но безуспешно. Вернувшись, он был задержан, так как доступ к острову запрещен законом. Поляков заявил полиции, что увлекается экстремальными путешествиями, и рассказал о поездке в Афганистан.

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Норт-Сентинел находится в Бенгальском заливе. Его обитатели живут как в каменном веке, и о них практически ничего не известно. При этом встреча с аборигенами представляет смертельную опасность: в прошлом они без колебаний расправлялись с чужаками, которые приближались к их территории.

О том, как живут аборигены острова Норт-Сентинел — самое враждебное племя на Земле — Russian Traveler рассказывал ранее.