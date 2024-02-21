Американец угнал автомобиль в нацпарке Йосемити. И свалился на нем с 60-метровой скалы

Мужчине чудом удалось выжить.

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28-летний Кристиан Клаустро, житель ранчо Кукамонга, расположенного возле Йосемитского национального парка, угнал машину рейнджера упал с 60-метровой скалы и чудом выжил, сообщает пресс-служба прокуратуры США.

Когда сотрудник нацпарка остановился на обочине, чтобы убрать с проезжей части велосипед, Клаустро сел в его автомобиль и скрылся. Правоохранители погнались за нарушителем. Преследование дошло до моста Фергюсон-Слайд, где Клаустро выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другим транспортным средством.

Другой автомобиль был выведен из строя из-за нанесенного ущерба, но Клаустро смог продолжить движение, пока не свалился на машине с 60-метровой скалы, упав на дно каньона. При этом Клаустро чудом остался жив.

Уточняется, что сам инцидент произошел 26 декабря 2022 года, но ряд обвинительных заключений нарушителю вынесли только сейчас. Клаустро грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов за кражу личного имущества, уничтожение или вывоз имущества и штраф в размере до 10 тысяч долларов за уклонение от блюстителей порядка.