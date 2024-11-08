Американец выходил двухголовую черепашку несмотря на печальные прогнозы

Уникальная рептилия уже два месяца живет у своего хозяина Джозефа Морены.

Двухголовая черепаха из Нью-Джерси (США) прожила два месяца, чем удивила специалистов, предсказывавших ей короткий срок жизни. Хозяином черепахи стал Джозеф Морена, которому питомец достался от друга, который случайно вывел необычное пресмыкающееся среди других черепашат. Морена был готов к тому, что первые недели будут самыми сложными для черепахи. Сначала она отказывалась есть, но со временем одна из голов начала пробовать еду, а вслед за ней – и вторая.

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Однако черепахе было трудно координировать свои движения из-за наличия двух голов. Однажды она едва не утонула в мелком бассейне. Кроме того, выяснилось, что недостаток разнообразия в рационе ограничивал подвижность черепахи, поэтому Морена начал добавлять в ее меню специальные БАДы для стимуляции аппетита и роста. И хотя будущее черепахи остается неопределенным, Морена отмечает ее стойкость и положительные изменения в здоровье с течением времени.

Наличие у черепахи двух голов объясняется полицефалией — редким нарушением, которое может проявляться у различных видов животных, включая людей. Оно связано с генетическими сбоями и нарушениями в развитии нервной системы плода. Обычно животные с подобной аномалией не живут дольше нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что в США редчайшая двухголовая особь серого лазающего полоза дожила до 17 лет вопреки всем прогнозам ветеринаров. За время своей жизни змея достигла 1,5 метров в длину.