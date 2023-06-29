Американец ждал рейса 18 часов и стал единственным пассажиром на борту. Экипаж устроил ему праздник

Кажется, он отлично провел время.

На днях американец Фил Стрингер пытался вернуться домой из Оклахома-Сити в Шарлотт, но рейс неоднократно задерживался. По его словам, после 18-часового ожидания в аэропорту его терпение было вознаграждено: он оказался единственным человеком в самолете. Когда самолет, наконец, взлетел, Фила бесплатно посадили в первый класс, а еще с ним весь полет общался экипаж.

Стрингер запечатлел основные моменты своего полета в посте TikTok, и тот менее чем за день просмотрели больше трех миллионов раз.

Стрингер сообщил, что рейс American Airlines должен был вылететь в 6:20 по местному времени в воскресенье, но постоянно задерживался из-за проблем с техническим обслуживанием. Он добавил, что первоначально были проданы все билеты. Однако, не выдержав долгого ожидания, все, кроме него, либо вернули билеты, либо перебронировали рейс.

«Я подошел к выходу на посадку, и там никого не было. Я спросил у персонала: "Ребята, вы уже всех посадили?". Но стюардесса ответила: "Нет, дорогой, ты единственный пассажир"», – Фил Стрингер.

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Стрингер сказал, что ему жаль, что экипаж вызвали на этот рейс только для него.

«Я извинился, наверное, около 400 раз», – сказал он.

«Они подшучивали надо мной, типа: "Ну, правда, братан, ты не мог просто не дождаться?"», – рассказывает Стрингер.

По словам Фила, во время полета экипаж позволял Стрингеру сидеть там, где он хочет, а еще ему подавали любые напитки и еду, которые он просил.

Стрингер рассказал, что, в итоге, с экипажем они подружились и обменялись номерами.