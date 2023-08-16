Американка нашла лягушку в пачке шпината из магазина

Продавцы вернули женщине деньги и выпустили амфибию на волю.
В пригороде Детройта (США) местная жительница Эмбер Уоррик купила в супермаркете органический шпинат, завернутый в полиэтилен. Но когда женщина вернулась домой, ее дочь увидела живую лягушку в прозрачной пластиковой упаковке – и закричала на весь дом. После этого Уоррик сразу же вернула шпинат с лягушкой в супермаркет. Там извинились перед покупательницей, вернули ей деньги и выпустили лягушку на улицу.
Когда об этом узнали журналисты, на ТВ вышел сюжет о лягушке в шпинате. Комментируя его, пресс-секретарь министерства сельского хозяйства штата Мичиган Дженнифер Холтон отметила, что сотрудники магазина не должны были выпускать амфибию на свободу без разрешения чиновников.
«Власти не были поставлены в известность и не знали, является ли лягушка местной или вообще редким видом», — пояснила Холтон.
Чиновница подчеркнула, что передала информацию о произошедшем в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Ранее сообщалось, что в городе Кремс ан дер Донау (Австрия) супермаркет закрыли из-за появления там бразильского странствующего паука, укус которого вызывает у мужчин длительную и болезненную эрекцию.
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