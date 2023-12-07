Американка нашла опоссума на рождественской елке

Животное напугало женщину, а еще смутило «ужасным запахом».

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Американка обнаружила опоссума на ветвях свой рождественской елки. Для женщины это стало полной неожиданностью: вечером она сидела в гостиной и внезапно услышала странный звук, похожий на чихание. Вначале она подумала, что чихает кто-то из ее питомцев — собаки или кошка — но вскоре поняла, что это не так.

Тогда хозяйка стала осматривать вероятный источник звука – рождественскую елку, ну и заметила там вначале длинный хвост, похожий на крысиный, а после — мордочку с круглыми черными глазами. Женщина, к своему удивлению, нашла на елке опоссума, который спрятался в ветвях и прикинулся елочным украшением. Снимала оттуда животное она вместе со своим бойфрендом, предварительно надев прорезиненные перчатки.

Но опоссум вначале изо всех сил цеплялся за праздничное дерево, а потом свалился с него вместе с несколькими игрушками. Позже испуганное животное нырнуло под диван — «охота» за ним продолжилась уже там. Наконец, американка поймала опоссума «как мяч для регби», а затем позвонила в службу по контролю за животными — специалисты забрали незваного гостя на следующий день. Женщина отметила, что зверек не был агрессивным и она, теоретически, могла бы оставить его у себя, но от него «слишком ужасно пахло».

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