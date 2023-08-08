Американка пробежала марафон в 92 года

Ее достижение недавно занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

В 92 года (и 194 дня) Матеа Аллансмит триумфально пересекла финишную черту на марафоне в Гонолулу. Это было в 2022 году – именно тогда Матеа стала самой пожилой женщиной, завершившей забег длиной 42,1 км (достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса). Это расстояние она преодолела за 10 часов и 48 минут.

Матеа живет в поселении Колоа на Гавайских островах. Она поддерживает спортивную форму круглый год и бегает шесть дней в неделю в любую погоду. Она рассказала, что начала постоянно заниматься бегом только в 46 лет.

«После того, как мой коллега, доктор медицины, предложил бегать по две мили в день, я начала бегать и влюбилась в ощущения от тренировок на свежем воздухе. Это было в 1977 году. С тех пор я продолжаю тренироваться и участвовать в забегах», – Матеа Аллансмит.

Первым марафоном, в котором она участвовала, был Бостонский марафон 1982 года. Но любимым забегом для нее является марафон в Гонолулу.

«Это мой любимый марафон отчасти потому, что организаторы не закрывают ворота в определенное время, что позволяет даже самым медленным бегунам завершить марафон», – говорит Матеа.

Она также рассказала, что занятия спортом помогли ей познакомиться со множеством достопримечательностей по всему миру.

«Бег в городах по всему миру позволил мне по-настоящему почувствовать разные места и людей. Я знаю, что могу провести 15 миль или больше на ногах, поэтому я надеваю свой рюкзак и отправляюсь на целый день исследовать город», – Матеа Аллансмит.

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Матеа придерживается постоянного режима тренировок круглый год, увеличивая километраж за 18 недель до марафона.

«Темп и количество миль за тренировочный день будут меняться, но несмотря ни на что, на мне кроссовки, и я выхожу из дома шесть дней в неделю. Сегодня в среднем я пробегаю 36 миль (почти 58 километров – прим. редакции) в неделю», – заявила женщина.

Матеа Аллансмит после рекордного марафона в Гонолулу Фото: Guinness World Records

Она рассказала, что в список ее увлечений также входят прослушивание музыки и аудиокниг, посещение собраний, разговоры с друзьями, семьей и другими жителями Колоа. Матеа говорит, что понять, как ее тело и разум реагируют на диету и физические упражнения, ей помогла ее карьера врача.

Матеа отмечает, что пересечь финишную черту и попасть в Книгу рекордов Гиннесса было самым эмоциональным событием всей ее жизни.

«Несколько групп людей снимали меня и подбадривали меня, несмотря на то что я пересекла финишную черту примерно через 11 часов после начала гонки. Я испытала огромное чувство выполненного долга и радости», – Матеа Аллансмит.

Шестеро детей Матеи, которые, по ее словам, являются ее самыми большими сторонниками, также были вне себя от радости, узнав о ее рекорде.

«Моя семья удивила меня после марафона в Гонолулу 2022 года, на котором я установила мировой рекорд, надев одинаковые футболки с надписью о моем достижении. Мы встретились после гонки в Калифорнии и праздновали целую неделю», – сказала Аллансмит.

В свои 93 года Матеа связывает свой здоровый образ жизни с бегом.

«Я живу независимо, вожу машину, участвую во многих активных социальных кругах, работаю над своей духовной программой, изучаю новые вещи, такие как применение новых технологий для отслеживания моих пробежек и участвую в приключенческих путешествиях. Я бы сказала, что мой здоровый образ жизни позволил мне поддерживать очень высокое качество жизни. Моя выносливость уменьшилась за десятилетия, но я максимально использую свои ресурсы на данный момент», – заявила Матеа.

Она добавила, что намерена продолжать бегать марафоны так долго, как только сможет.