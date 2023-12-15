Американка продала дом, чтобы поехать в круиз, который отменили

Несмотря на все случившееся, женщина старается не терять оптимизма.

Кери Уитман из Цинциннати продала свой дом с четырьмя спальнями и другое имущество, чтобы внести залог за билет в размере 185 000 долларов. Именно столько для нее стоило приключенческое путешествие компании Life At Sea Cruises – первый в мире кругосветный круиз длительностью три года.

Впервые она увидела рекламу круиза в апреле. В рамках круиза лайнер должен был посетить все семь континентов, 140 стран и 382 порта. Поездка должна была стартовать 1 ноября в Стамбуле. Около 1000 пассажиров планировали подняться на борт лайнера MV Lara с 627 каютами, но незадолго до отбытия компания Life At Sea заявила, что судна для путешествия нет – и перенесла дату старта. Круиз в итоге несколько раз переносился. Вначале он должен был стартовать 11 ноября из Амстердама, а потом 30 ноября – снова из Амстердама.

17 ноября пассажирам сообщили, что путешествие их мечты отменяется – все из-за того, что судно MV Lara, которое предполагалось использовать для путешествия, было куплено конкурирующей компанией.

«Я не единственный человек, который продал свой дом, чтобы отправиться в круиз – многие из нас это сделали. Кто-то сдал свою недвижимость в аренду, кто-то досрочно вышел на пенсию… У каждого своя история. Я мечтала о большом путешествии. Маршрут был сумасшедшим; мы собирались начать в Стамбуле, затем отправиться в Испанию, через Атлантику, на Багамы, в Южную Америку, Антарктиду, по другую сторону в Центральную Америку, США и Азию. Мы бы добрались до Западного побережья только следующей осенью – путь туда занял бы почти год», – Кери Уитман.

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Уитман, управляющая маркетинговым агентством, рассказала, что разговаривала со своим финансовым консультантом. Его советы побудили её внести депозит в размере 3000 долларов и первый платеж в размере 29 000 долларов – он считал, что если женщина того хочет, то так ей и нужно поступить.

Стоимость круиза начиналась от 30 тысяч долларов за человека в год за каюту без окна площадью 43 кв.м. Наиболее оптимальный вариант – каюта с балконом площадью 79 кв.м., начинался от 80 тысяч долларов за человека.

Вещи Кери, которые должны были находиться в круизе, сейчас находятся на хранении, а сама она живет на съемной квартире. Несмотря на все произошедшее, она остается оптимисткой.

«Я чувствую себя легко – у меня был трехэтажный дом с подвалом, и все эти комнаты были забиты вещами, все это меня просто тяготило. Целью этого года было встряхнуться, и я, конечно, это сделала. Да, все пошло не по плану, но сейчас мы планируем насладиться Рождеством и поискать другие возможности путешествовать в следующем году», – Кери Уитман.

Но не все пассажиры настроены так позитивно. Некоторым клиентам, которые уже распродали свое имущество, сказали, что им вернут деньги только ежемесячными платежами.