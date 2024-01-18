Американка прогнала из дома медведя с помощью нафталина

Животное поселилось у женщины в подвале.

В США женщина обнаружила медведя в подвале собственного дома. Животное поселилось там и отказывалось уйти, сообщает CNN.

Жительница штата Калифорния по имени Нина Херцог заметила черного медведя в своем подвале на записи камеры наблюдения. Зверь забрался в дом, проникнув через заслонку вентиляции, и уютно устроился под полом первого этажа. Оттуда он запросто мог пробраться в дом и атаковать членов семьи.

Американка пыталась прогнать медведя: она шумела и гремела посудой над его головой. Затем к ней присоединились родственники, которые каждые полчаса проверяли животное, но они ни на кого не реагировало. В конце концов, домочадцы даже перенесли из кладовки все продукты, чтобы медведя не привлекал запах еды. Но хищник все так же невозмутимо дремал.

Прогнать медведя помогли шарики нафталина. Нина бросила их в подвал по совету сотрудников департамента контроля за животными. Средство подействовало, и хищник, наконец, покинул дом и ушел в неизвестном направлении.

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