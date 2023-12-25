Американка пронесла пистолет в томограф и чуть не погибла

Она отделалась легкой травмой.

57-летняя женщина из Висконсина получила поверхностные ранения правой ягодицы во время прохождения процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Оказалось, она спрятала у себя огнестрельное оружие, которое подверглось мощному электромагнитному воздействию.

Травмы оказались незначительными, но инцидент лишний раз напоминает о том, что нарушение правил во время процедуры МРТ может стоить человеку жизни. Неясно, как пациентка (ее имя не называется) всумела пронести свой пистолет мимо медицинского персонала. Работники больницы сообщили, что она прошла стандартную процедуру проверки на наличие потенциально опасных предметов, которые нельзя проносить в аппарат МРТ (к тому же конкретно об оружии предупреждают отдельно).

МРТ-сканеры – очень мощные устройства. Они используются для создания детальных изображений наших мягких тканей и диагностики различных травм и заболеваний – и делают это, создавая невероятно сильное электромагнитное поле. По сути, МРТ – это большой и очень сильный магнит. Для создания изображения нашего тела МРТ создает устойчивое магнитное поле (от 1,5 до 3,0 тесла, а иногда и больше), чтобы заставить протоны в нашем теле указывать примерно в одном направлении.

Насколько сильным является такое магнитное поле? Для сравнения, магнит на холодильник находится в диапазоне всего нескольких тысячных долей тесла. Сила некоторых мощных редкоземельных магнитов может составлять около одного тесла. А магнетизма от 3 до 7 тесла достаточно, чтобы даже крупные ферромагнитные предметы, сделанные из материала, который относительно равномерно реагирует в сильном магнитном поле, начали выходить из-под контроля.

В общем, правило номер один, когда отправляетесь на томографию (да и вообще любую медицинскую процедуру): не берите с собой пистолет, ладно?

Реклама

Это не первый случай срабатывания оружия в МРТ-сканере. В январе этого года 40-летний адвокат из Бразилии Леандро Матиаш де Новаеш тоже пронес в кабинет МРТ-сканирования пистолет. Из-за взаимодействия магнитного поля от сканера с металлом оружие выстрелило в мужчину, и тот скончался.