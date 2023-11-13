Американка решила стать киборгом и вставила себе уже 52 имплантата

Ее достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кардиостимуляторы, шунтирующие системы и тазобедренные имплантаты, которые врачи устанавливают пациентам, уже давно никого не удивляют. Но одна женщина из города Техачапи в штате Калифорния решила установить себе совсем другие виды имплантатов.

Имея в своем теле 52 имплантата, Анастасия Синн является рекордсменом по количеству самых технологичных имплантатов в организме. Около половины имплантатов Анастасии представляют собой микрочипы, которые она программирует, чтобы дать себе «обостренные чувства и способности», такие как открытие замков и включение компьютеров. Чего только у неё в теле нет: и самый большой магнит, когда-либо имплантированный человеку, а также магнит, передающий звук, вживленный в козелок ее уха.

Впервые Анастасию заинтересовала эта идея, потому что ей нравилось программировать чипы с помощью своего телефона.

«Моя дочь однажды спросила, может ли она вшить себе микрочип, чтобы она могла разблокировать свой компьютер, как девушка-геймер, которую она увидела в Интернете, и я ответила: "Нет, лучше позволь мне сделать это сначала самой, чтобы я могла убедиться, что это безопасно". Я это сделала, и это была только первая ступень из многих последующих», – Анастасия Синн.

Каждая из модификаций женщины осуществлялась хирургическим путем. Около половины имплантатов Анастасии были установлены с помощью толстой иглы для подкожных инъекций и поршня. Остальные вставляли скальпелем, после чего кожу зашивали.

После имплантации необходимо следить за имплантатами, чтобы убедиться, что они не портятся и не ломаются, а если это происходит, их придется вытащить. Именно по этой причине Анастасии пришлось заменить немало имплантатов на протяжении многих лет.

Синн говорит, что ее левая рука дает ей «шестое чувство», и она может чувствовать провода под напряжением за стеной и определять, получает ли питание трансформатор или блок питания.

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«Я могу сказать вам, если ваша микроволновая печь излучает слишком много радиации. Моя рука вибрирует», – Анастасия Синн.

Имплантаты также позволяют Анастасии превратить руку в динамик. У нее в ушах есть магниты, которые работают таким же образом. Она может слушать музыку и не только буквально прямо внутри своей головы с помощью медного провода, приемника Bluetooth и магнитов, имплантированных в ее собственные уши.

Хотя Анастасия довольна своим решением «стать киборгом», ее имплантаты требуют регулярного ухода и проверок и вызывают другие неудобства. Так, она не сможет пройти МРТ и регулярно сталкивается с необходимостью время от времени снимать и проверять имплантаты из-за их экспериментального покрытия. Деградация покрытий имплантата может подвергнуть Анастасию воздействию токсичных элементов печатных плат, медной проволоки и неодима.

«Если я обнаружу, что у меня какое-то заболевание, требующее регулярных МРТ, мне обязательно выдернут все имплантаты. Это разбило бы мне сердце, потому что теперь я чувствую их частью себя», – Анастасия Синн.

Анастасия отмечает, что технологические имплантаты могут быть болезненными и что некоторые из них болят в течение нескольких месяцев, пока ее тело не привыкнет. Она призывает всех, кто хочет иметь собственные технологические имплантаты, убедиться, что их здоровье позволяет это сделать.