Американка стала медиумом и зарабатывает на общении с умершими животными

Лиззи Адамс утверждает, что способна вступать в контакт с душами питомцев.

В США 36-летняя Лиззи Адамс оставила работу в баре для того, чтобы стать медиумом: женщина утверждает, что может помогать домашним животным справляться с тревогой и депрессией, а также умеет устанавливать контакт с покойными питомцами.

Необычные способности Адамс обнаружила у себя, когда ей было около 30 лет. Одновременно у женщины начались проблемы с психическим здоровьем. В какой-то момент Лиззи услышала голос лошади подруги, что стало для нее поворотной точкой.

«Мне посчастливилось работать со всеми возможными видами животных — собаками, кошками, лошадьми, коровами, бурундуками, черепахами, крысами и морскими свинками. Для меня нет слишком крупных или слишком маленьких питомцев», — утверждает Адамс.

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Животные всегда были страстью Лиззи: особенно много она общалась с лошадьми. А потом американка открыла для себя японскую технику рейки.

Рейки — это вид нетрадиционной медицины, при котором лечение предполагает прикосновение ладонями к телу пациента для передачи энергии.

Адамс быстро поняла, что с помощью этой техники может успокаивать животных. Во время одного из сеансов Рейки Лиззи стала ощущать, что животные как будто говорят с ней. К женщине приходили видения, а порой она слышала слова и даже целые фразы, исходящие от питомцев. Со временем у Адамс появились клиенты из числа владельцев животных и она смогла открыть собственный «Центр психического здоровья и медитации для животных». Среди услуг центра — установление контакта с мертвыми питомцами: одна сессия обойдется в 40 фунтов стерлингов (3,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского города Филадельфия (штат Пенсильвания), 33-летняя Никки Васконес, бросила высокооплачиваемую работу ради того, чтобы работать телепатом и общаться с чужими питомцами (в том числе погибшими).