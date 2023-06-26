Американка завещала своим кошкам особняк за 2,5 миллиона долларов

На содержание каждого из питомцев женщина также оставила крупную сумму денег.

Жительница города Тампа (штат Флорида), 84-летняя Нэнси Сауэр, завещала особняк и крупную сумму денег своим семи персидским кошкам. По словам друзей Сауэр, в последние годы жизни у нее были две главные страсти — ее питомцы и шоппинг.

«С покупками у нее были проблемы. Она не могла купить только одну вещь. Если ей что-то нравилось, она брала сразу 20-30 штук», — заявила приятельница американки Яна Албан.

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После смерти Сауэр ее особняк стоимостью 2,5 миллиона долларов (около 200 миллионов рублей) фактически отошел ее кошкам — женщина завещала не продавать здание, пока живы ее любимцы. Каждой из кошек она также оставила крупную сумму денег, которой хватит на их полное обеспечение. Правда, ее точный размер адвокаты не разглашают.

При этом столь необычное завещание Нэнси Сауэр ничуть не удивило ее знакомых — при жизни женщина славилась своей эксцентричностью. К примеру, на номерном знаке ее машины красовался кролик Playboy.

«Она была уникальным человеком. Она закупалась помадой, лаком для ногтей, красила ногти в черный цвет, надевала украшения и гуляла по району вечерами», — рассказала Албан.

Последние полгода кошек, которые жили в опустевшем особняке Нэнси Сауэр, регулярно кормили. Однако в конце концов было решено нарушить последнюю волю хозяйки и найти питомцам новый дом, чтобы они не оставались одни в огромном особняке.

Директор Общества защиты животных Тампы Шерри Силк обещала проследить за тем, чтобы кошки не просто нашли новых идеальных хозяев, но и, при возможности, остались бы вместе.

Всё происходящее напоминает сюжет из мультфильма Уолта Диснея 1970 года – «Коты-аристократы» (The AristoCats). Там бывшая оперная певица завещает свой роскошный особняк и всё наследство своим кошкам. При этом она наказывает дворецкому, чтобы тот заботился о них до тех пор, пока они не скончаются, после чего он получит право непосредственно вступить в наследство.

Ранее британский специалист по работе с животными Кэтрин Джордж назвала признаки, указывающие на то, что ваша кошка вам «изменяет».