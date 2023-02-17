Американке запретили въезд в Россию на 40 лет за выгул теленка на Красной площади

Однако девушка хочет оспорить решение: она влюбилась в полицейского.

Раньше мы писали о том, как американка Алисия Дэй отправилась выгуливать теленка по Красной площади. Тогда ее задержали, а теперь выяснилось, что ей запретили въезд в Россию на 40 лет. Об этом сказано в протоколе, оглашенном в четверг в Троицком суде, пишет ТАСС.

Миграционная служба полиции Москвы решила закрыть гражданке США въезд в страну до февраля 2063 года (она жила в России без регистрации). Кроме того, Тверской суд Москвы оштрафовал Алисию на 20 тысяч рублей за нарушение порядка и проведение митинга против потребления мяса.

Сама Алисия заявила журналистам о том, что попытается оспорить решение суда, потому что хочет вернуться в Россию. Причина в том, что девушка влюбилась в полицейского, и эти чувства взаимны.

«Мы познакомились, и у нас возникли сильные чувства друг к другу. Я и не знала, что можно столько улыбаться после всего, что со мной произошло. Я готова отсидеть столько, сколько нужно, только бы мне не разрешили вернуться сюда, в Россию», – сказала она в беседе с журналистом KP.ru.

Американка добавила, что хочет улететь из страны самостоятельно: она уже купила билет в Турцию, откуда направится в Польшу. Теленок остался в России, пока он находится в Центре передержки диких животных.

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«Теленка зовут Доктор Теленок, и да, я знаю, что это девочка, я заказала ее через "Авито". Сейчас она в хороших руках, и ее не съедят, я рада за нее. Даже хотела бы выплатить приюту денег», — отметила Дэй.

Алисия Дэй Фото: Vk.com

Алисию Дэй задержали в центре Москвы 31 января: она гуляла с теленком по Красной площади, выкрикивая лозунги «Животные — не еда!». На девушку оформили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сама Дэй заявила, что просто хотела показать животному красивые места и не преследовала никаких политических целей. Тверской суд все же решил арестовать ее на 13 суток.

В Россию американка приехала, присматривая земельный участок, где она может открыть ферму и содержать там животных, выкупленных со скотобоен. Она является волонтером организации по защите животных. Помимо теленка, с которым девушка была задержана, на ее попечении остается около десяти животных по всему миру: свиньи и коровы в США, Лондоне, Польше. В России у Дэй есть еще две коровы, содержание каждой обходится примерно в 16 тысяч рублей в месяц.