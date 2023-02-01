Американку задержали в Москве за выгул теленка на Красной площади

Алисия Дэй живет в Реутове и купила животное на «Авито».

Гражданку США задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве. На 34-летнюю Алисию Дэй оформили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — теперь ей придется выплатить 20 000 рублей штрафа.

Американка, проживающая в Реутове (Московская область), рассказала, что купила животное на «Авито». 31 января Алисия решила показать теленку Красную площадь и отправилась с ним на прогулку в самый центр Москвы. Там девушку задержали и доставили в отдел полиции. Что касается теленка, его доставили в центр реабилитации животных.

Согласно материалам административного дела, Дэй гуляла с теленком на Красной площади, выкрикивая лозунги «Животные — не еда!». Американка уже признала свою вину и отметила, что не преследовала никаких политических целей.

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Алисия Дэй известна, как зоозащитница. В 2019 году она спасла от забоя на ферме в Девоне свинью по кличке Джикси Пикси, а после перевезла ее в свою маленькую лондонскую квартиру. Своего питомца девушка брала с собой на прогулки, в метро и в ресторан. Также Алисия прославилась скандалом в варшавском ресторане морепродуктов, куда она ворвалась с криками о «рыбном холокосте». А польские соседи подали на нее жалобу за то, что она выкорчевала два газона в коммунальных садах во время прогулок с поросенком.

В Россию Алисия приехала, присматривая земельный участок, где она может открыть ферму и содержать там животных, выкупленных со скотобоен. Она является волонтером организации по защите животных. Помимо теленка, с которым девушка была задержана, у нее живут еще двое телят и семеро поросят.

Ранее сообщалось, что ученые Йельского университета (США) при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.