Американская компания предлагает вознаграждение в миллион долларов – за видеозапись с инопланетянами

Единственное условие: запись должна быть сделана с помощью камеры дверного звонка.

Компания, принадлежащая Amazon, решила прорекламировать свою продукцию необычным образом: она предлагает главный приз в размере миллиона долларов жителю США, который предоставит «научные доказательства существования реальной внеземной формы жизни». Конкурс будет длиться до 3 ноября.

Конкурс проводится в связи с тем, что интернет заполонили множество видеороликов, утверждающих, что они демонстрируют внеземную активность, (большинство НЛО оказались метеорами, падающими с неба).

«На протяжении почти 100 лет ученые, эксперты и обыватели делились историями и видеоклипами, посвященных теме НЛО. Благодаря новым наблюдениям и дополнительным доказательствам того, что формы жизни могут существовать за пределами атмосферы Земли, существует вероятность того, что внеземная активность может происходить где-то прямо за вашей входной дверью. Люди по всему миру фиксируют неожиданные и восхитительные моменты жизни с помощью дверных видеозвонков и камер Ring Video. Теперь вас могут наградить за то, что вы заметили что-то необычное», – говорится в сообщении компании.

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Фото: Unsplash

Сообщается, что в конкурсе могут участвовать только жители США в возрасте 18 лет и старше. Есть два варианта участия. Первый конкурс называется «Научные данные, записанные с помощью устройства Ring, документирующие существование инопланетян». Второй вариант участия – отправить одно видео продолжительностью до одной минуты, где показано «кто-то или что-то, связанное с инопланетянами».

«В случае со вторым – можно изображать инопланетян используя костюмы, грим, компьютерную графику, цифровые эффекты», – сообщает Ring.