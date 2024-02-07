Американская семья сбежала из дома из-за нашествия летучих мышей

Супругам пришлось временно поселиться у своего соседа.
В Чикаго (США) супругам Грант вместе с двумя маленькими детьми пришлось покинуть свой дом, поскольку в нем поселилась стая летучих мышей. Некоторое время назад Моника и Исайя Грант нашли в своем доме летучую мышь, но не придали этому значения — они решили, что та залетела через открытое окно.
Однако затем пара обнаружила, что их дом буквально кишит летучими мышами. Причем приехавшие на вызов дезинсекторы сообщили Грантам, что «ситуация хуже, чем они когда-либо видели». Из-за беспокойства за своих детей пара решила сменить место жительства — сейчас семья живет у соседа и собирает деньги на аренду нового дома, надеясь, что ситуация с летучими мышами не повторится на новом месте.
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Ранее сообщалось, что пара туристов, остановившихся в отеле в городе Пльзень (Чехия), утром обнаружила 256 летучих мышей, которые залетели в номер через открытое окно.
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